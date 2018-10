Prava pesem Pavčkovih vitic

26.10.2018 | 13:50

Mirna Peč - V četrtek, 18. oktobra, je v avli naše šole potekala zaključna prireditev ob 5. literarnem natečaju Pavčkove vitice. Na natečaju je sodelovalo 147 učenk in učencev iz 16 različnih šol iz območja Dolenjske, Posavja, Bele krajine, prvič tudi z Gorenjske. Na natečaj je prispelo 165 pesmi, ki so predstavljene v zborniku, saj je bila komisija prepričana, da si vsaka pesem zasluži svoje mesto v zborniku. Tema letošnjega natečaja je bila Prava pesem.

Prireditev sta vodila učenca Tevž Kupljenik in Samo Brudar. Na začetku sta pozdravila nagrajence in prisotne. Nato sta besedo predala ravnatelju Danijelu Brezovarju, ki je v svojem govoru povedal, da je vesel, da se natečaj Pavčkove vitice razvija in vsako leto privablja več sodelujočih. Namen natečaja je pritegniti mlade literate, otroke vseh starostnih skupin k literarnemu ustvarjanju in tako ohranjati spomin na pesnika Toneta Pavčka.

Glasbeni program je pripravil mladinski pevski zbor, ki je zapel tri pesmi: Dežela branja, Pesem o zvezdah in Ko hodiš, pojdi do konca. Pesmi nagrajencev so recitirali učenci Matevž Špilar, Eva Zupančič in Nuša Zajc ob spremljavi kitaristke Jere Parkelj. Nagrajencem sta čestitala ravnatelj Danijel Brezovar in vodja literarnega natečaja Mojca Žefran. Predala sta jim nagrade, vsi udeleženci pa so prejeli zbornike. Po uradnem delu je sledila pogostitev.

Nagrajenci v prvi triadi so Tara Božič (OŠ Grm), Vid Gorenc (OŠ Toneta Pavčka) in Sandi Novak (OŠ Toneta Pavčka).

Nagrajenci v drugi triadi so Iva Krkoč (OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica), Nina Topolovec Fajfarič (OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica) in Ema Erna Weber (OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert).

Nagrajenci v tretji triadi so Nina Strašek (OŠ Bršljin), Lara Velkavrh (OŠ Bršljin) in Nadja Jarc (OŠ Toneta Pavčka).

Šolski novinarji

Besedilo: Ema Gracel, 8. b

Fotografije: Maks Zupan, 8. a in Mia Oberč, 9. a,

OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč

Galerija