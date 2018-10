Medgeneracijsko druženje v Vrtcu pri OŠ Globoko

26.10.2018 | 14:05

Globoko - V tednu med 15. in 22. oktobrom je potekala vseslovenska akcija Simbioza Giba 2018, ki se ji je tudi letos pridružil Vrtec pri OŠ Globoko.

Otroci so v vrtec povabili svoje babice in dedke, starše, tete in strice. Skupaj smo se odpravili na pohod do lovskega doma, kjer sta nas pričakala predstavnika Lovske družine Globoko. Predstavila sta nam delo lovcev, nas popeljala na ogled doma in lovskih trofej, pred domom pa smo se okrepčali s čajem in jabolki.

Ob povratku v vrtec nas je pozdravil vonj sveže pečenega kostanja, zato smo v veselem in razigranem razpoloženju druženje nadaljevali še ob jesenski poslastici.

Katarina Slakonja,

foto: arhiv Vrtca pri OŠ Globoko

