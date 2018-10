Zagorelo v Podgorju v Šentjerneju

Danes popoldne 16.08 je v notranjem prostoru podjetja Podgorje na Trubarjevi cesti v Šentjerneju gorela transformatorska postaja. Gasilci PGD Šentjernej, Cerov Log, Dolenja Stara vas, Gorenje Vrhpolje, Groblje, Maharovec, Mokro Polje, Orehovica, Ostrog in Stara vas–Loka so požar pogasili, prezračili prostor ter ga pregledali s termo kamero.

Opozorilo!

V prihodnjih dneh zaradi napovedanih padavin in predvsem občasnih nalivov pričakujemo pospešeno odtekanje površinskih in meteornih voda. Zaradi velikih količin odpadlega listja so sistemi za odvodnjavanje ponekod zamašeni in onemogočajo odtekanja vode, zaradi česar lahko pride do poplavljanja objektov in prometnic.

"Priporočamo, da lastniki in upravljavci pregledate in po potrebi očistite sisteme odvodnjavanja. Ker bodo nalive občasno spremljali tudi močnejši sunki vetra, lahko nepritrjeni predmeti ter padajoča drevesa ali veje poškodujejo objekte, ljudi in vozila," opozarja Uprava RS za zaščito in reševanje.

Brez vode

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode na območju Mestnih njiv, Bršljina, Kamenc, Bučne vasi, Prečne, Grobelj, Podbreznika in Češče vasi, da se bodo jutri izvajala nujna dela na javnem vodovodu, zato med 14. in 24. ne bo pitne vode oz. bo oskrba motena. V času prekinitve bo uporabnikom na voljo oskrba iz avtocisterne. V primeru deževja se dela ne bodo izvajala.

