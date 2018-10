40 let podjetja Dulc

26.10.2018 | 19:55

Matej (levo), Robert in Jožef Dulc s srebrnim ključem obrtne zbornice.

Med gosti je bil tudi Igor Akrapovič, ki ga z Dulčevimi veže dolgoletno sodelovanje.

Vse od začetkov je podjetju Dulc zvest Jože Ponikvar.

Matej Dulc in njegova žena Renata sta v imenu podjetja Zdravstvenemu domu Novo mesto podarila 3.000 evrov.

Stranje pri Škocjanu - Podjetje Dulc, strojne inštalacije in inženiring, iz Stranj pri Škocjanu je danes obeležilo 40 let obstoja.

Podjetje je leta 1978 z dvema zaposlenima ustanovil Jožef Dulc, tradicijo kakovosti in inovativnosti, ki sta bili od nekdaj zaščitna znaka podjetja, pa danes nadaljujeta sinova Matej, ki je pred desetimi leti prevzel očetovo podjetje, in Robert, ki vodi pred dvema letoma ustanovljeno družbo za izdelavo cevi in dušilcev zvoka Dulc Rofleks.

Na prisrčni slovesnosti, ki so jo pripravili na dvorišču podjetja, povezovala pa jo je Bernarda Žarn, so se Dulčevem pridružili številni poslovni partnerji, sedanji in nekdanji zaposleni, prijatelji, sosedje in drugi. Dobre volje ni pokvarilo niti dejstvo, da je ustanovitelj podjetja Jožef Dulc pred dnevi utrpel grd zlom noge, tako da je priznanja in čestitke sprejemal kar v invalidskem vozičku. Vstal je le, ko je izrekel priznanje in zahvalo sodelavcu Jožetu Ponikvarju, ki je v podjetju že vseh 40 let.

Številnih priznanj so bili sicer deležni tudi Dulčevi. Podjetju je ob jubileju občinsko plaketo izročil škocjanski župan Jože Kapler, ki je poudaril odgovoren in radodaren odnos družbe Dulc do okolja. Zaradi prispevkov v šolski sklad za socialno ogrožene otroke in drugo pomoč je priznanje z zahvalo podjetju izročila tudi ravnateljica škocjanske osnovne šole Irena Čengija, podpredsednik in direktorica novomeške obrtne zbornice Roman Florjančič in Emilija Bratož pa sta družbi Dulc ob 40-letnici predala jubilejno zbornično priznanje srebrni ključ.

Podjetje Dulc je ob okroglem jubileju novomeškemu zdravstvenemu domu podarilo 3.000 evrov za nakup medicinske opreme, pred dnevi pa so pri vhodu v podjetje namestili tudi defibrilator, ki bo po potrebi na voljo tudi okoliškim prebivalcem.

Besedilo in fotografije: B. Blaić

