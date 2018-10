V Parku Julija deset novih dreves

27.10.2018 | 16:00

Enega od desetih dreves za zasadila župan Gregor Macedoni in direktor podjetja URSA Slovenije dr. Wolfgang Marka. (Foto: MO NM)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetja URSA Slovenije dr. Wolfgang Marka sta v četrtek v nastajajočem Parku Julija ob reki Krki simbolno zasadila enega izmed desetih dreves, ki jih je zagotovilo podjetje. V skladu s konceptom parka so zasadili drevesne vrste gaber, ginko in javor, so sporočili iz Mestne občine Novo mesto.

S projektom URSA tako nadaljuje svoja prizadevanja za zmanjšanje izpusta emisij in nadgrajuje sodelovanje z lokalno skupnostjo.

M. Ž.