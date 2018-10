Renata Brunskole: Metlika potrebuje spremembe

27.10.2018 | 09:30

Ranata Brunskole (Foto: M. B. J.)

Metlika - Renata Brunskole, ki je že bila metliška županja, se letos spet kot neodvisna kandidatka poteguje za to funkcijo pod geslom 'Metlika potrebuje spremembe'. H kandidaturi so jo spodbudili mnogi metliški občani in občanke, ki so ji dali podporo, prav tako kot listi Renate Brunskole.

V svojem obširnem programu je poudarila, da bo, če bo izvoljena, metliška občina postal pametna, varna, vsem občanom - še zlasti pa mladim - prijazna občina. Zato je potrebno dvigniti kakovost življenja in s tem ter kakovostnimi delovnimi mesti pritegniti mlade, da se bodo po študiju vrnili domov. Gradnja migrantskega centra v občini po njenem ni potrebna, saj je v Sloveniji veliko državnih objektov, v katerih dobro poskrbijo za pribežnike. »Bolj mora zaživeti staro mestno jedro. Metlika ima izjemno geo strateško lego, vendar ne smemo mirno gledati, ko ob koncih tedna in pred prazniki mesto zaradi kolon pred mejnim prehodom ohromi. Kaj, če bi metliško obvoznico kot del tretje razvojne osi zgradili že sedaj?« vprašuje ter hkrati poudarja, da bo sproti reševala probleme ter delo občine približala občanom.

Brunskoletova ugotavlja, da je kar nekaj projektov, ki so bili začrtani že, ko je bila še županja, a so ostali neuresničeni. Zagotavlja, da bo z njimi nadaljevala. Dobro pa se zaveda, da vsega, kar je zapisala v volilnem programu in kar si želi, da v metliški občini še potrebujejo, ne bo mogoče uresničiti zgolj v enem mandatu.

M. Bezek Jakše

Franci D Zanimivo! Vsi do sedaj so obljubljali spremembe. Edino kaj se je spremenilo je to, da so spremenili svoj račun na bolje.