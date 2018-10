Po poklicu zdravnik, po duši kmet

27.10.2018 | 14:30

Rok Mežnar, županski kandidat Dobre države v MO Novo mesto (Foto: B. B.)

Novo mesto - V MO Novo mesto se bo na lokalnih volitvah za funkcijo župana potegoval tudi zdravnik Rok Mežnar, ki nastopa kot kandidat stranke Dobra država. »Ljudje me poznajo po tem, da sem zdravnik po poklicu, po duši pa sem kmet, saj sem doma s podeželja in tam rad vztrajam,« je povedal na četrtkovi predstavitvi v Kostanjevici na Krki, kjer so se skupaj predstavili še ostali županski kandidati omenjene stranke v regiji.

»K temu so me nagovarjali ljudje, ki so v meni videli osebo, ki bi lahko vodila to občino. Pa sem si mislil, da če to ljudje v meni vidijo, potem jim moram dati vsaj možnost, da poskusim in se dokažem,« je pojasnil razloge za kandidaturo in večkrat poudaril pomen podeželja. Po njegovem prepričanju, je ohranitev majhnih kmetij ključna. Zdi se mu tudi, da se je v minulih letih dovolj vlagalo v razvoj infrastrukture, a premalo na samih povezavah. »Vsekakor se bom zavzemal za okrepitev mestnega prometa, za bolj pogoste linije tudi na podeželju, na ljudeh pa je, da javni promet uporabljajo,« je povedal in navrgel, da bi kot župan v luči ekologije subvencioniral menjavo peči na trda goriva.

Glede programa je poudaril, da bi krajevnim skupnostim namenil več pomoči, tako finančne kot strokovne, največ besed pa je namenil zdravstvu. Opozoril je na staranje prebivalstva in nujen pritisk lokalne skupnosti na vlado, da sprejme ustrezne zakone za zaščito najbolj ranljivih skupin, kot so dementne ali nepokretne osebe, svojcem, ki zanje skrbijo doma, pa da bi pomagal z izobraževanjem in subvencijami.

M. Martinović