Marjan Hribar: Šmarješke Toplice v srcu

27.10.2018 | 08:30

Marjan Hribar, neodvisni županski kandidat v občini Šmarješke Toplice.

Šmarješke Toplice - Po dvanajstih letih šmarješka občina, ki jo vseskozi vodi ista županja, potrebuje spremembe in novo energijo. Tako meni neodvisni kandidat za župana Marjan Hribar, mag. ekonomskih znanosti, ki z geslom Šmarješke Toplice v srcu kandidira s podporo liste Gašperja Gregorčiča in skupine volivcev.

Kot pravi, je županski izziv pripravljen sprejeti zaradi ljubezni in navezanosti do domačega okolja, ter zaradi prigovarjanja mnogih občanov. Njegove prioritete bodo usmerjene v višjo kakovost življenja občanov. Kot človek, ki je prve korake v karieri naredil v Termah Šmarješke Toplice in med drugim deset let vodil Direktorat za turizem RS, želi, da Šmarješke Toplice dobijo stari sijaj, »potrebne so nove prostorske kapacitete,« pravi. Nujno se mu zdi bolj skrbno načrtovanje s prostorom, po meri občanov in glede na potrebe turizma in gospodarstva.

Odločno nasprotuje tretji razvojni osi skozi občino, »ki je sicer nujna, v a to okolje ne sodi, ravno tako je umestitev visokonapetostnega daljnovoda v naših krajih zame sprejemljiva le v primeru vkopa,« pravi Hribar. Napoveduje ureditev ustrezne vodooskrbe ter izgradnjo kanalizacije v vseh naseljih v mandatu in pol, ustanovitev medgeneracijskega centra, kluba za mlade, gradnjo varovanih stanovanj za starejše, večjo podporo športu, kulturi in društvom. Hribar, zdaj direktor Zavoda Novo mesto, se bo o profesionalnem opravljanju županske naloge odločal po izvolitvi, »prav gotovo pa je županstvo poslanstvo in ljudem bom na voljo 24 ur na dan,« poudari.

Besedilo in foto: L. Markelj