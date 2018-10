Anton Maver: Dejanja glasnejša od besed

27.10.2018 | 11:30

Anton Maver (Foto: R. N.)

Aktualni župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver se bo na skorajšnjih lokalnih volitvah kot neodvisni kandidat s podporo volivk in volivcev potegoval za svoj četrti zaporedni mandat. Za novo kandidaturo se je odločil, ker želi skupaj s svojimi sodelavci in nekaterimi člani občinskega sveta nadaljevati pot, ki so jo v preteklosti po njegovih besedah dobro tlakovali.

Kot je poudaril, je ponosen, da so v teh letih s številnimi uresničenimi projekti skrbeli za celosten razvoj občine ter vzpostavili sožitje in povezanost med Mokronogom in Trebelnim, da ljudje čutijo, da živijo v skupni občini. »Ponosen sem, da smo v preteklih treh mandatih naredili toliko in verjamem, da so ljudje zadovoljni z našim delom, zato pravim, da so dejanja glasnejša od besed.«

V naslednjem mandatu, če bo ponovno izvoljen za župana, želi nadaljevati minulo delo, ki je skladno s skrbno načrtovano vizijo razvoja in ima realne možnosti za uresničitev. Prizadeval si bo za še večji razvoj gospodarstva v občini, zagon poslovne cone Puščava, za čimprejšnjo gradnjo stanovanj v stanovanjskih conah ob Florjanski cesti in v Paradižu, obljublja dobre pogoje za predšolsko in šolsko izobraževanje, ter čimprejšnjo vzpostavitev medgeneracijskega centra. Med prednostne naloge novega mandata Maver uvršča tudi dokončanje projekta preboj Radna vas, vzpostavitev kolesarske povezave Trebnje-Mirna-Mokronog, gradnjo kanalizacijskih in vodovodnih sistemov ter med drugim tudi obnovo lokalnih cest in mrliške vežice v Mokronogu.

R. N.