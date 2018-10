Krka izgubila v Laktaših

27.10.2018 | 08:00

Novomeški košarkarji so v prejšnjem krogu lige ABA doma premagali Partizan. (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so sinoči v 5. krogu lige ABA v Laktaših izgubili proti Igokei s 73:91 (19:25, 32:50, 54:67), ki je prišla do druge zmage v sezoni. Igokea je dosegla prvi koš na tekmi in potem vodstva ni več izpustila iz rok. Že v prvi četrtini so imeli gostitelji večkrat dvomestno število prednosti, ob koncu četrtine je Krka zaostajala za šest, je poročala STA.

Gostitelji so bili dominantnejši tudi v drugi četrtini in so razliko še povečali. V 18. minuti so povedli celo z 21 točkami razlike (44:23), kar je bila najvišja prednost na tekmi, ob polčasu je Igokea vodila za 18.

Tudi v drugem polčasu so gostitelji ohranjali zanesljivo vodstvo. V 36. minuti so se Novomeščani približali na devet točk zaostanka (65:74), a so pobudo znova prevzeli košarkarji Igokee in visoko zmagali.

Pri Krki je bil s 13 točkami najboljši strelec Dino Cinac, ki je zadel tudi tri trojke.

Krka bo prihodnjo soboto v 6. krogu gostila Zadar, ki je sinoči ugnal Partizan.

Igokea - Krka 91:73 (25:19, 50:32, 67:54)

* Dvorana Laktaši, gledalcev 500, sodniki: Dragojević, Šundić (oba Črna gora), Stefanović (Srbija).

* Igokea: Talić 6 (2:2), Lešić 19 (5:8), Adamović 9 (1:2), Janković 4 (4:6), Zubčić 20 (4:4), Milošević 8 (1:2), Ilić 8 (2:2), Rikić 7 (5:6), Lorbek 10 (1:1).

* Krka: Mahkovic 6 (1:2), Marinelli 12 (2:2), Škedelj 10, Osolnik 3 (1:2), Bratož 7, Cinac 13 (2:2), Đapa 10 (2:2), Fifolt 7 (1:2), Lapornik 5 (2:2).

* Prosti meti: Igokea 25:33, Krka 11:14.

* Met za tri točke: Igokea 12:29 (Lešić 2, Adamović 2, Zubčić 4, Milošević, Lorbek 3), Krka 12:33 (Mahkovic, Marinelli 2, Škedelj 2, Bratož, Cinac 3, Đapa 2, Lapornik).

* Osebne napake: Igokea 23, Krka 29.

* Pet osebnih: Đapa 35., Talić 39.

M. Ž.