Pobratena Svobodno belokranjsko ozemlje in Naša republika Prlekija

27.10.2018 | 10:30

Stanko Munda in Toni Gašperič sta podpisala listino o pobratenju.

Semič - »Glede na neštetokrat izpričano gostoljubnost, spoštovanje človeka, podedovano nagnjenost do veselja in čaščenje trsnih dobrin se predsednika zavezujeta, da bosta skrbela za kulturno, športno in gospodarsko izmenjavo ter prijateljske stike med deželama,« je zapisano v listini pobratenja, ki sta jo na ministrstvu za penjenje v Simoničevi kleti semiške penine slovesno podpisala samooklicani predsednik Svobodnega belokranjskega ozemlja (SBO) Toni Gašperič in predsednik Naše republike Prlekije Stanko Munda.

Da bo sodelovanje dobro, so gostoljubni Belokranjci in Prleki dokazali že ob podpisu listine, saj so takoj izmenjali nekaj kulturnih in gospodarskih dobrin. Seveda pa ni šlo niti brez hvale, kaj imajo v kateri od samooklicanih držav v državi. Sicer pa imajo Belokranjci in Prleki poleg svojih držav veliko skupnega, tako da ni bojazni, da vse, kar je zapisano v listini o pobratenju, ne bi držalo oz. ne bi uresničevali.

SBO so predstavili Toni Gašperič, carinik v SBO Peter Badovinac in konzul na belokranjskem konzulatu v Ljubljani Jože Pečarič. O Naši republiki Prlekiji pa so povedali marsikaj zanimivega člani društva Kunštni Prleki.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija