Deseta akcija Manj svečk za manj grobov v 15 krajih, tudi v Novem mestu

27.10.2018 | 17:15

Foto: M. Ž., arhiv DL

Zagorje ob Savi - Fundacija Svečka je danes po več krajih po Sloveniji začela 10. ekološko humanitarno akcijo Manj svečk za manj grobov. Namen akcije, ki bo trajala do 1. novembra, je, da bi ljudje namesto pretiranega okraševanja grobov s svečami in plastičnim cvetjem denar raje namenili za nakup medicinskih pripomočkov ter zdravljenje bolnih in življenjsko ogroženih.

V času akcije bodo lahko ljudje denar, ki bi ga sicer dali za sveče in umetne rože, namenili v dobrodelne namene in tako prižgali virtualne svečke s poslanim SMS na številko 1919 s ključno besedo SVECKA ali SVECKA5, s prvo besedo bodo darovali en evro, z drugo pa pet evrov. V zameno bodo darovalci prejeli zastavico sočutja, s katero se bodo lahko okolju prijazno poklonili spominu na preminule. Na ta način je bilo v preteklih letih skupaj zbranih že skoraj 250.000 evrov.

V projektu sodeluje 120 organizacij iz vse Slovenije in preko 400 prostovoljcev, fundacija Svečka pa bo ves zbrani denar na stojnicah in prek sporočil SMS namenila vnaprej znanim prejemnikom. Akcija s stojnicami bo letos potekala v Celju, Mariboru, Murski Soboti, Zagorju ob Savi, Trbovljah, Hrastniku, Novem mestu, Litiji, Šmartnem pri Litiji, Grosuplju, Domžalah, Logatcu, Velenju, Šmartnem ob Paki in Savi, darovati pa bo mogoče tudi na drugih lokacijah po Sloveniji, kar sproti objavljajo na spletni strani in socialnih omrežjih, so sporočili iz omenjene fundacije.

V Novem mestu bodo tako prostovoljci projekta 72 ur brez kompromisa zbirali za CUDV Draga za otroke z motnjami v duševnem razvoju.

M. Ž.

