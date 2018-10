Kočevska dediščina, nekoč in danes

Objekt, v katerega so vgradili dele 120 let starega kozolca toplarja.

Darka in Matjaž Matko iz zavoda Nesseltal

Koprivnik - V Koprivniku so včeraj slovesno odprli prostore in predstavili projekt Kočevska dediščina, nekoč in danes. Gre za projekt, ki je bil vključen v program razvoja podeželja, v njegovem okviru pa je Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik pristopil k prenovi objekta, ki je del stavbne dediščine.

Kot je ob otvoritvi povedal Matjaž Matko iz zavoda Nesseltal, projekt Kočevarska dediščina, nekoč in danes s svojo namembnostjo združuje dva pomembna vidika. »Prvi je ozaveščanje o vrednotah znanj in dejavnosti naših prednikov, drugi posledično vpliva na razvoj dediščinskega turizma,« je povedal. Odkup stavbne dediščine 120 let starega kozolca toplarja in etnoloških predmetov je, kot je povedal, namenjen medijskim predstavitvam, kulturnemu izročilu lokalnega prebivalstva in izbranim vsebinam, vsebine pa se navezujejo na digitalizacijo kartofilskega gradiva in posameznih dokumentov Koprivnika med obdobjem 1897 in 1950.

V okviru projekta so star kozolec toplar družine Prijatelj iz vasi Vinice v občini Sodražica in predmete kot so izvlečna dira, sedež – podajalec, železni plug in sadni mlin na kamen, uporabili pri turistični dejavnosti. Arhitekturno so jih vklopili v obstoječi objekt štale, kjer že izvajajo muzejsko dejavnost, z umestitvijo ob štalo pa so kosi predelanega kozolca po Matkovih besedah dobili novo uporabno vrednost. Medtem ko bodo v pritličju objekta potekale različne delavnice s področja bogatega izročila Kočevarjev, sta v nadstropju objekta že urejeni dve sobi s šestimi ležišči, tretjo, ki pa bo, obljublja Matko, nekaj prav posebnega, pa še urejajo.

Prenovitvena dela in nadaljnje aktivnosti znotraj objeta so podprli Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, evropski program Leader in Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe.

Besedilo in foto: M. L.-S.

