FOTO: Gasilci GRC imeli polne roke dela, a tokrat prijetnega

27.10.2018 | 19:00

Foto: J. Ambrožič

Novo mesto - "Pojdimo najprej na zip line, potem pa še zbijat tarče!" je eden od mnogih nadebudnih mladeničev, ki so jih starši danes pripeljali na dan odprtih vrat v Gasilsko reševalni center (GRC) Novo mesto, prepričeval starše in sorojence. Neke vrste gasilski praznik, ki so ga organizirali poklicni gasilci v Novem mestu, je privabil množico ljudi in poznavalci so nam namignili, da če zjutraj ne bi deževalo, bi jih prišlo še več.

Gasilci so pokazali svoja vozila in opremo, zelo veliko zanimanja pa je bilo tudi za praktični prikaz njihovega dela: reševanje v primeru prometnih nesreč, prašne eksplozije, zelo poučno je bilo videti, kako pogasiti olje, ki se lahko vname na štedilniku, pa tudi dvig avtodvigala na 30 metrov je požel veliko zanimanja. Kot je razvidno iz uvodnih vrstic, so otroci najbolj uživali med spuščanjem po jeklenici in v zbijanju tarč.

"Naš fant ima rad gasilce, zanima ga, kaj delajo, in smo prišli," je povedala ena od mamic, ko smo jo vprašali, zakaj je njihova družina prišla na dan odprtih vrat. Mimogrede je omenila, da je mož prostovoljni gasilec.

45 POKLICNIH GASILCEV

"To je naš tretji dan odprtih vrat, odkar ga prirejamo tradicionalno," je ob množici obiskovalcev zadovoljno pojasnil direktor-poveljnik GRC Novo mesto Gregor Blažič in dejal, da imajo trenutno 45 poklicnih gasilcev (vseh zaposlenih v GRC je 48), kar je kadrovski minimum, s katerim še lahko normalno delujejo.

"Število intervencij narašča in to predvsem na račun tehničnih, kar pomeni pomoči v primeru napada živali, tu so zajeti sršeni, odpiranje vrat, pomoč reševalcem in podobno. V zadnjih letih so v vzponu tudi industrijski požari," je dodal.

Med obiskovalci so bili tudi izletniki iz Šoštanja, posebej lepo pa je bilo videti družinske člane v GRC zaposlenih gasilcev, saj je bila to priložnost, da so jim lahko pokazali, kje in kako delajo. Seveda so bili najbolj radovedni otroci.

Gregor Blažič

NOVOST: LOGISTIČNO VOZILO

Dogodek je bil namenjen tudi prevzemu dveh novih gasilskih vozil. Kot je pojasnil Blažič, kateremu je ključe slovesno predal novomeški župan Gregor Macedoni, je eno namenjeno prevozu moštva in je nadomestilo že iztrošenega, drugo pa je novost, saj gre za logistično vozilo, namenjeno prevozu vozičkov z opremo, s katero gasijo nevarne snovi ali posredujejo ob večjih intervencijah.

Pridobitvi sta stali prek 100 tisočakov, denar pa so prispevali Mestna občina Novo mesto, donatorji, država, nekaj pa tudi sam GRC.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

Galerija











































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Oblak _Poiščite Gola Ženske v vaši soseski tukaj: Huit.Re/Zenske Preglej samo prijavljene komentatorje