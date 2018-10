Radko Luzar: Gradimo na odnosih

28.10.2018 | 08:15

Radko Luzar

Šentjernej - Občino Šentjernej želi tudi prihodnja štiri leta voditi dosedanji župan Radko Luzar, univ. dipl. ing. elektrotehnike iz Dolenje Stare vasi. S to odločitvijo je mnoge presenetil, saj je še do nedavnega trdil, da bo en mandat dovolj. Kandidira kot neodvisni kandidat na Listi Skupaj za prihodnost, ob podpori še dveh novih list: Liste za šentjernejsko dolino in Mladi za aktivni Šentjernej.

»Mnogi so me nagovarjali in ker sem začutil toliko energije, volje in novih idej, jih nisem mogel razočarati,« pravi Luzar, ki bo ob izvolitvi župansko funkcijo opravljal neprofesionalno. Je namreč še uspešen podjetnik.

Iztekajoči se mandat ocenjuje kot uspešnega, spremembe pred štirim leti so bile nujne. »Stabilizirali smo javne finance, racionalizirali vse stroške, posodobili javno podjetje EDŠ in se lotili projektov,« pravi Luzar. Zaključuje se izgradnja novega vrtca v Šentjerneju in hidravlične izboljšave, nova industrijska cona je komunalno opremljena, zagotovili so dvesto novih delovnih mest, zgrajene ali obnovljene je bilo veliko cestne infrastrukture, rešen je problem s smradom, itd. Z odkupom novih občinskih prostorov se ukinja strošek najema.

Luzar med pomembnimi nalogami našteje razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma, dokončanje kanalizacije, načrtovanje nove stanovanjske soseske, izgradnjo športnih objektov za mlade, doma za starejše in mostu v Mršeči vasi, preselitev skansna ter obvoznico. Prisega na sodelovanje, zato slogan kampanje - gradimo na odnosih.

Besedilo in foto: L. Markelj