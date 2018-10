Na Bučki nova rastlinska čistina naprava in igrala

Rezanje traku novih pridobitev na Bučki - na levi župan Jože Kapler, na desni ravnateljica Irena Čengija Peterlin.

Bučka - S prisrčnim petjem in plesom so otroci vrtca Radovednež in podružnične šole Bučka, ki sta del OŠ Frana Metelka Škocjan, pospremili otvoritev nove rastlinske čistilne naprave za šolo ter prenovljenega otroškega igrišča z novimi igrali. Z veselo pesmijo niso umanjkali niti Bučenski ramplači, čeprav v malce okrnjeni zasedbi.

Rastlinsko čistilno napravo pod šolo bodo seveda zatravili.

Gre za pridobitev, pomembno zlasti z okoljskega vidika. Kot je dejal župan Jože Kapler, so dlje časa razmišljali, kako bi rešili problem odvajanja odpadne vode pri šoli in vrtcu, saj je jama puščala, kar je bilo nedopustno. »Ena možnost je bila greznica, a odločili smo se za rastlinsko čistilno napravo - nekaj jih naši občani že imajo, a želeli smo jo umestiti v nek javni objekt in tu je bila možnost,« je odločitev pojasnil župan.

Po razpisu je izbrani izvajalec del, podjetje Limnos s podizvajalcem, v jeseni hitro, v dobrem mesecu dni, opravil z vsemi deli in problem kanalizacije je rešen na ekološki način. Občino je naložba stala slabih 24 tisoč evrov.

»Rastlinska čistilna naprava je pomemben prispevek k ohranjanju narave, nam pa bo služila tudi kot učni poligon, saj bodo otroci spoznavali drugačen način čiščenja odpadnih voda,« je na otvoritvi dejala ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin.

V šoli pa so veseli tudi, da so obenem pridobili še nove in boljše igralne površine. Pod šolo so namreč lepo uredili vrt in otroško igrišče, ga obdali z varovalno ograjo, postavili so nekaj novih igral, za kar je občina prispevala tri tisoč evrov. Še več svojih prihrankov pa je za naložbo primaknila tudi šola iz svojih prihrankov, saj se po besedah ravnateljice zavedajo pomeni sprostitve in razvoja gibalnih spretnosti otrok. Spomladi bodo uredili še igrišče za šolarje in učilnico na prostem.

Najmlajši so veseli novih igral.

Otrok je na Bučki razveseljivo vse več - šolo obiskuje v treh skupinah 40 otrok, vrtec pa 38. Lani je bilo treba zato odpreti nov oddelek vrtca, »skratka za prihodnost Bučke se ni bati,« pravi župan Kapler. Očitno pa bodo kmalu tudi v šolo prihajajo po bolj varni poti, saj se končno le obeta prenova dotrajane in zelo prometne državne ceste skozi naselje. Župan je napovedal, da bodo pogodbo z izvajalcem del za obnovo ceste od Jerman Vrha do kulturnega doma podpisali 8. novembra in morda bodo že pozimi zabrneli stroji. Naložba, ki bo prinesla prenovljeno cesto, nove pločnike in avtobusna postajališča, naj bi bila končala do leta 2020.

Besedilo in foto: L. Markelj

