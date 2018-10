Franc Kocjan je novi častni občan

28.10.2018 | 09:20

Franc Kocjan (Foto: M. L.)

Spredaj Franc Kocjan, za njim z leve Boštjan Komočar (Športno društvo Krka), Ivan Kovačič, Marjan Klemenčič (KOOP trgovina), Ivan Molan, Darko Bukovinski, Emilija Držanič in Davor Lipej. (Foto: M. L.)

Kapelski pubje in otroška skupina Kosci so sodelovali v sporedu. (Foto: M. L.)

Brežice - Ob prazniku občine Brežice, 28. oktobru, je bila sinoči v Viteški dvorani brežiškega gradu slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo odličij. Najvišji znak časti, naziv častni občan občine Brežice, je tako prejel zdravnik Franc Kocjan za dolgoletne in posebne zasluge na družbenem, socialnem in humanitarnem področju.

Oktobrske nagrade občine Brežice za leto 2018 so dobili Davor Lipej za izjemno predanost in delo na področju fotografije, videa in filmske dejavnosti v občini, Emilija Držanič za zasluge pri urejanju položaja izgnancev v brežiški občini ter za prostovoljsko pomoč starejšim prebivalcem, Darko Bukovinski pa za uspešno delo in poseben prispevek k prepoznavnosti upravne enote Brežice v lokalnem in širšem okolju.

Priznanja občine Brežice za leto 2018 so prejeli: podjetje KOOP trgovina za dolgoletno izjemno poslovanje ter prispevek h gospodarskemu razvoju in prepoznavnosti občine Brežice, podjetje Ključavničarstvo, krovstvo, kleparstvo, kritje s slamo Kovačič Ivan za dolgoletno uspešno poslovanje in številne inovacije ter Športno društvo Krka Krška ob 40. obletnici ustanovitve in za pomemben prispevek pri spodbujanju ljubiteljskega športa v kraju in občini.

V imenu dobitnikov je spregovoril Davor Lipej.

Kot slavnostni govornik je zbrane nagovoril brežiški župan Ivan Molan, v imenu posavskih županov je stopil za govornico sevniški župan in državni svetnik Srečko Ocvirk.

V sporedu so nastopili ljudski pevci Kapelski pubje in otroška folklorna skupina Kosci, ki deluje na podružnični osnovni šoli Kapele. Prireditev je vodila Bojana Zevnik.

M. L.

