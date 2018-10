Moškega povozilo njegovo vozilo

28.10.2018 | 07:50

V Družinski vasi v občini Šmarješke Toplice se je ponoči ob 22.25 na parkirišču parkirano kombinirano vozilo samodejno premaknilo in pri tem povozilo njegovega lastnika, ki ga je poskušal ustaviti. Vozilo se je zapeljalo preko škarpe in poškodovalo voznika, ki je ostal ukleščen pod vozilom. Poškodovanega so izpod vozila rešili krajani.

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Bela Cerkev so poškodovanemu do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto nudili prvo pomoč, pomagali pri imobilizaciji in vozilo dvignili nazaj na parkirišče. Reševalci so poškodovanega odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S cestišča na bok

V Zalokah v občini Krško je sinoči ob osmi uri osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na bok. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, izvlekli vozilo iz obcestnega jarka in ga postavili na cestišče, razsvetljevali kraj dogodka ter nudili pomoč vlečni službi in policiji. Poškodovanih ni bilo.

Oživljali so

Gasilci GRC Novo mesto so ob 2.37 ponoči posredovali v Verdunu v občini Novo mesto, kjer so pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri reanimaciji.

Kje ne bo elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje: Krško šola TSŠ izvod občina med 7.30 in 12.00 uro.

M. Ž.