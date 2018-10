Andrej Kavšek: "Čas je za spremembe!"

28.10.2018 | 12:15

Andrej Kavšek

Črnomelj - Univ. dipl. inž. strojništva Andrej Kavšek kandidira za črnomaljskega župana s podporo svoje neodvisne Liste za razvoj. Ves čas je na vodilnih položajih v gospodarstvu v Sloveniji ali tujini, za kandidaturo pa se je odločil, ker bi z znanjem in izkušnjami rad pomagal pri razvoju svoje občine.

»Nisem se zavedal, da določeni ljudje, med njimi podjetniki in ljudje, ki si želijo hitrejšega napredka občine, od mene pričakujejo, da se bom vključil v občinsko dogajanje. Vsi pa so menili enako: 'Čas je za spremembe'. To je velik izziv, zato sem si vzel čas za premislek. Do sedaj ni bilo vse slabo, želja in potencial obstajata, žalosti pa me skupna ugotovitev, da je to le cepetanje na mestu,« je prepričan.

V svojem programu je na prva mesta postavil podporo gospodarstvu in spodbujanju novih vlaganj. »Pospešiti moramo uresničitev dveh temeljnih infrastrukturnih projektov, pomembnih za črnomaljsko občino in Belo krajino: tretjo razvojno os in oskrbo Bele krajine z električno energijo. Izboljšati moramo tudi odnos do ljudi in med ljudmi, med občani, gospodarstvom in občino ter med državo in občino. Izkoristiti moramo razpoložljive finančne vire, da ne bodo naložbe pretežno odvisne od občinskega in proračunskega denarja. Prav tako pa pripraviti kratko in jasno strategijo občine in na njeni osnovi uvesti sistematično spremljanje razpisov in vključevanje občine in zasebne iniciative v večje medobčinske in državne projekte,« načrtuje.

M. Bezek Jakše