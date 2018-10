Imajo boljši dostop do železniške postaje in dela vasi

28.10.2018 | 15:30

Novo pridobitev so namenu predali s prerezom traku. (Foto: T. Urh)

Sela pri Otovcu - V Selih pri Otovcu so v petek odprli na novo asfaltirani odsek javne poti. S prerezom traku so novo pridobitev simbolično predali namenu črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, predsednik Krajevne skupnosti Talčji vrh Tomaž Adlešič, predstavnika vaškega gradbenega odbora Franc Hiti in Dušan Milinković ter najstarejša krajanka Tinka Bolšec, so sporočili iz kabineta županje.

Gre za dobrih 200 metrov ceste, široke tri metre, ki sedaj omogoča boljši dostop do železniške postaje Otovec in naprej do severnega dela vasi. Skupna ocena vrednosti vseh del znaša 30.000 evrov, pri čemer je občina Črnomelj poskrbela za asfaltiranje, ki je bilo izvedeno v septembru in je stalo dobrih 16 tisoč evrov, poleg tega pa je predhodno uredila tudi lastništvo. Lastniki so zemljišča za cesto odstopili, občina pa je krila stroške prepisa in parcelacije v vrednosti okrog 1.200 evrov. Pripravo do asfaltiranja so opravili krajani in Krajevna skupnost Talčji Vrh.

Za prijeten kulturni program so z glasbo in recitacijami poskrbeli mladi vaščani Ema, Katja, Maj in Maša, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Tomislav Urh

