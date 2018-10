Še drugič v tem tednu

28.10.2018 | 10:20

Mariborski blok je bil tudi sinoči za novomeške odbojkarje previsok. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Odbojkarji novomeške Krke so še drugič v tem tednu na domačem igrišču izgubili dvoboj z Mariborom, ki jih je v torek prav tako kot sinoči na tekmi tretjega kroga državnega prvenstva ugnal v osmini finala pokala Slovenije. Za razliko od sredinega srečanja je bila razlika med tekmeca tokrat še precej večja, saj so gostje v prvih dveh nizih Novomeščanom dovolili osvojiti le trinajst oziroma šestnajst točk. Nekaj upanja za morebitni preobrat se je pokazalo v tretjem nizu, ko so v končnico Novomeščani vstopili z le eno točko zaostanka, a so gostje njihovo upanje hitro razblinili.

Po tekmi je srednji bloker Krke Mario Koncilja povedal: “Premalo smo storili s servisom, težave smo imeli na sprejemu, ni šlo. Nismo bili dovolj suvereni v napadu, potrebno bi bilo zaključiti kakšno žogo več v situacijah ena na ena. V celoti gledano nam je manjkalo zbranosti in tistega žara, ki so ga na drugi strani mreže kazali Mariborčani.”

V četrtem krogu se bodo Novomeščani v soboto v Kranju pomerili s Hišo na kolesih.

Krka : Maribor 0:3 (-13, -16, -21)

Krka: Hafner 3, Ožbalt, Erpič 5, Vrhovšek, Kosmina 6, Kafol, Koncilja 8, Pucelj, Kumer 5, Renko, Turk 5, Dimič.

Maribor: Mori, Jovanovič, Planinšič 4, Mulec 6, Detela 6, Koblar, Možič, Košenina, Donik 17, Križman, Uremović 6, Kovačič, Virtič, Herman 12.

Lestvica: 1. ACH Volley 9, 2. Maribor 9, 3. Calcit Volley 6, 4. Salonit Anhovo 5, 5. Šoštanj Topolšica 4, 6. Panvita Pomgrad 4, 7.Krka 3, 8. Hoče 3, 9. Hiša na kolesih 2, 10. Črnuče 0.

I. V.