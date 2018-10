Sofinancirali bodo programe in delovanje organizacij

28.10.2018 | 21:00

Foto: B. B., arhiv DL

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je v petek objavila javni poziv za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2019 v skupni višini do 1.295.240 evrov. Denar namenjajo področju kulture, mladine, sociale in zdravstva, športa, prireditev in dogodkov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, delovanja društev in organizacij, turizma in pokroviteljstva, so sporočili iz novomeške občine.

S pozivom želijo spodbuditi delovanje organizacij, ki so pomemben dejavnik za ustvarjanje kakovostnega življenjskega okolja in jim občina s sofinanciranjem omogoča izvajanje družbeno koristnih vsebin, so dodali. Prijavitelji vloge pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto v skladu z razpisnimi pravili, ki so poleg razpisa in vlog objavljeni na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Prvi razpisni rok za pridobitev sredstev se zaključi 26. novembra letos.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 29m nazaj Oceni True Truic Podprti bodo programi DNŠ upravičencev, ostali naj se obnašajo tržno in si iščejo pokrovitelje oz.sponzorje. Občina ni humanitarna organizacija...Ostali bodo deležni drobtinic, ki bodo ostale, ko bodo DNŠ partnerji občine počrpali večino teh 1.295.240 EUR sredstev. Žal ta stredstva niso namenjena za ghetto društva. Tako pač je v MONM. Če jim paše naj delajo, če ne naj se ugasnejo pač...tržna humanitarnost. Nova oblika in način raspolaganja z davkoplačevalskim denarjem in kulturno ter športno infrastrukturo MONM.Takoimenovano skrbništvo za ...citiram :kulturo, mladino, socialo in zdravsto, športa, prireditev in dogodkov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, delovanja društev in organizacij, turizma in pokroviteljstva, seveda DNŠ upravičencev. Preglej samo prijavljene komentatorje