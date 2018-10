Odpadne plastenke za novorojenčke v novomeški bolnišnici

28.10.2018 | 13:40

Foto: L. M., arhiv DL

Novo mesto - Tandem Zagorje, društvo za enake možnosti in celostni razvoj, skupaj s partnerji že peto leto zapored pripravlja ozaveščevalno-humanitarni projekt »Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje«. Letos bodo izkupiček od zbranih odpadnih plastenk namenili sofinanciranju nakupa monitorja za nadziranje vitalnih funkcij novorojenčka na Ginekološko-porodniškemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto.

Kot so sporočili iz novomeške splošne bolnišnice, v projektu sodelujejo slovenske šole in vrtci, vabljene pa so tudi ustanove, podjetja, obrtniki in gospodinjstva. »Več odpadnih plastenk, kot bo zbranih, višji bo znesek od njihove prodaje, ki ga bo podjetje Dinos, v sklopu katerega deluje embalažna shema Unirec, namenil sofinanciranju projekta,« so dejali.

V preteklih letih so v akciji zbrali od 11 do 17 ton plastenk, letošnje se je začelo 1. oktobra. Zbirajo se izključno plastenke pijač (voda, osvežilne pijače) z oznako PET ali s številko 01, mednje pa ne ne sodijo 'bele plastenke' od mlečnih izdelkov (mleko, jogurt). Zbrane odpadne plastenke morajo tisti, ki jih zbirajo, sami dostaviti na prevzemno mesto podjetja Dinos najkasneje do 22. aprila prihodnje leto, ko se zbiralna akcija zaključi.

Najmanjša količina za prevzem so tri 110-litrske vreče odpadnih plastenk, ki morajo biti popolnoma izpraznjene, brez morebitnih drugih odpadkov. Zaradi lažjega shranjevanja priporočajo, da plastenke stisnejo in zaprejo s pokrovčkom, zato da ohranijo obliko.

»Naredimo nekaj dobrega za naravo in naše najmlajše. Po svojih najboljših močeh v čim večjem številu tudi letos sodelujmo v projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje,« so še poudarili v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Društvo Tandem Zagorje projekt pripravlja s partnerji - embalažno shemo Dinos DROE Unirec, programom Ekošola, Rdečim križem Slovenije in revijo Bogastvo zdravja ob podpori komunalnih podjetij.

M. Ž.