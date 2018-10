V Drobtinici zbrali dobrih 79.200 evrov

28.10.2018 | 19:15

Fotografija je simbolična (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Rdeči križ Slovenije je v humanitarni akciji Drobtinica, ki je potekala v tem mesecu, večina dogodkov pa v soboto, 13. oktobra, skupno zbral 79.206 evrov, ki bodo namenjeni socialno ogroženim osnovnošolskim otrokom iz okolij, v katerih je Drobtinica potekala.

V akciji je sodelovalo 1499 prostovoljcev različnih generacij iz različnih območnih združenj Rdečega križa Slovenije. Na stojnicah so, v zameno za denarne prispevke mimoidočih, ponujali kruh in pekovske izdelke ter številne doma pripravljene dobrote, značilne za določeno lokalno okolje. Tako je bilo na kar 168 stojnicah moč najti domač kruh, pecivo, piškote, marmelade, med in vloženo zelenjavo, so sporočili iz RKS.

Drobtinico je uspešno izvedlo 43 območnih združenjih Rdečega križa Slovenije, med njimi iz našega konca države črnomaljska, grosupeljska, kočevska, metliška, novomeška in sevniška.

Akcijo je podprl tudi njihov dolgoletni partner Mercator, ki je doniral 3,2 tone kruha, Spar Slovenija pa 1,5 tone kruha in peciva. V okviru akcije so bile stojnice tudi pred prodajalnami Engrotuša in Jagrosa ter v nekaterih mestnih središčih.

»Poleg zbrane finančne pomoči, ki jo bodo deležni socialno ogroženi osnovnošolski otroci, je akcija pripomogla k povezovanju, druženju generacij, spodbujanju prostovoljstva ter krepitvi medsebojne pomoči in solidarnosti v lokalnem okolju,« so poudarili v humanitarni organizaciji in se zahvalili vsem donatorjem, partnerjem in prostovoljcem.

M. Ž.