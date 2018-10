Krško ni več zadnje

28.10.2018 | 16:20

Krški vratar in kapetan Marko Zalokar je danes ostal nepremagan. (Foto: Martin Metelko/M24.si)

Krško - Nogometaši Krškega so danes v štirinajstem krogu Prve lige Telekom Slovenije doma z 2:0 premagali Muro in se na lestvici povzpeli na trenutno osmo mesto, s katerega pa lahko zdrsnejo na deveto, če bi v večerni tekmi Rudar premagal Aluminij.

Potem ko se je prvi polčas končal brez zadetkov, je Krčanom uspelo povesti z 1:0 po avtogolu Špira Peričića v 71. minuti, na 2:0 pa je le šest minut kasneje s prostega strela povišal Marco Da Silva.

Obe ekipi sta tekmo začeli previdno, a Mura je na razmočenem igrišču vsaj poskušala s streli od daleč, toda ti so bili preslabi, da bi presenetili domačega vratarja Marka Zalokarja, ki je imel v prvem polčasu kar precej sreče.

Prvo pravo priložnost na tekmi so gledalci videli šele v 26. minuti, ko se je po kotu pred vratarjem neoviran znašel hrvaški branilec Špiro Peričić, a je z glavo žogo poslal mimo leve vratnice, s tem pa napovedal, da bo tokrat tragičen junak soboškega moštva. Že v naslednjem napadu je odlično prodrl Nino Kouter, toda streljal čez gol, najbližje zadetku pa so bili gosti v 34. minuti, ko je po kirurško natančni podaji Luke Bobičanca Luka Šušnjara s pomočjo Zalokarja zadel prečko.

Tudi v drugem delu so prvi zagrozili muraši, spet se je po podaji Bobičanca s prostega strela v ugodnem položaju znašel Peričić, tokrat mu je z obrambo z nogama veselje preprečil Zalokar.

Peričić je bil osrednja figura tudi v 70. minuti, ko je po kotu, ki ga je z lepim strelom od daleč priboril David Kovačič, gostujoča obramba reagirala nespretno, Hrvat je poskušal žogo odbiti, a je to storil nespretno, tako da je končala v mreži njegove ekipe. Krško je tako povedlo, pa čeprav si pred tem ni priigralo niti ene prave priložnosti.

A to še ni bilo vse. Kmalu zatem so gostitelji dosegli še drugi gol, Marco Da Silva je še enkrat več pokazal, da je mojster izvajanja prostih strelov, z močnim in natančnim udarcem prek živega zidu je premagal Matka Obradovića.

Gol je Prekmurce povsem zmedel, v nadaljevanju niso več storili nič pametnega, domači so bili do konca tekme nevarnejši, toda izid se ni več spremenil.

V naslednjem krogu bo Krško gostovalo pri Triglavu.

Krško : Mura 2:0 (0:0)

Strelca: 1:0 Peričić (71., avtogol), 2:0 Da Silva (77.).

Krško: Zalokar, Kulinits, Brekalo, Ejup, Srečković (od 87. Perić), Kovačič, Volarič, Da Silva, Kordić (od 46. Štefulj), Volaš, Vukušić (od 89. Mandić).

Mura: Obradović, Kous, Boškovič, Peričić, Šturm, Kozar, Lorbek, Šušnjara (od 73. Karničnik), Kouter (od 81. Maruško), Bobičanec (od 81. Maroša), Sirk.

Rumena kartona: Volaš; Kous.

Trenutna lestvica: 1. Maribor 30, 2. Olimpija 28, 3. Gorica 21, 4. Celje 19, 5. Aluminij 18, 6. Domžale 16, 7. Mura 16, 8. Krško 12, 9. Triglav 12, 10. Rudar 11.

I. V., STA