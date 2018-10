V Žalcu ni šlo

28.10.2018 | 17:00

Veronika Leški je sredi drugega polčasa s tremi zaporednimi zadetki vzbudila upanje na preobrat. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Rokometašice novomeške Krke so sinoči v šestem krogu tekmovanja v prvi slovenski ženski rokometni ligi v gosteh v Žalcu z 19:23 izgubile z drugouvrščeno ekipo na lestvici prve lige Zelene doline Žalec.

Domačinke so že v uvodnih minutah povedle s 3:0 in nato vodile vse do konca srečanja. Upanje za preobrat je sredi drugega polčasa vzbudila Veronika Leški, ki je s tremi zaporednimi zadetki Krko domačinka približala na vsega eno točko zaostanka (15:16), a so Žalčanke odgovorile z delnim izidom 7:1 in tekma je bila odločena.

Zelene doline Žalec : Krka 23:19 (11:9)

Krka: Petkovič 2, Kramar 2, Abina 7, Geč 1, Radojčič 2, Leški 4, Čopi 1.

Lestvica: 1. Krim Mercator 10, 2. Zelene doline Žalec 10, 3. Krka 7, 4. Zagorje 6, 5. Z'dežele 5, 6. Mlinotest 5, 7. Ž.U.R.D. Koper 4, 8. Ptuj 4, 9. Ljubljana 3, 10. Velenje 2.

I. V.