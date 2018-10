Eno vozilo trčilo v ograjo, drugo v kolesarja

28.10.2018 | 18:05

Foto: Arhiv DL

V Spodnjem Pijavškem na relaciji Sevnica–Krško osebno vozilo je malo po sedmi uri zjutraj trčilo v leseno zaščitno ograjo ob cesti. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, pomagali vlečni službi in počistili cestišče. Reševalci NMP Krško so eno poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v Urgentni center Brežice.

Na Cesti 4. julija v Krškem je ob nekaj minut po enajsti uri osebno vozilo trčilo v kolesarja. Reševalci NMP Krško so osebo na kraju pregledali in oskrbeli. Obveščene so bile pristojne službe.

M. Ž.