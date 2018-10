Sprejeli OPPN za poslovno cono Puščava

29.10.2018 | 15:15

Župan pravi, da bodo v prvi polovici naslednjega leta začeli z urejanjem prve faze poslovne cone Puščava.

Mokronog - Občina Mokronog-Trebelno veliko pozornosti posveča tudi razvoju gospodarstva. Da bi zagotovili še več delovnih mest, načrtujejo komunalno opremiti 1,9 ha veliko območje v poslovni coni Puščava, v kateri želi svojo dejavnost razširiti domače podjetje Sep. Svetniki občine Mokronog-Trebelno so na zadnji seji potrdili občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za ureditev prve faze omenjene cone. Občina bo sedaj lahko vložila vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Območje, ki ga ureja OPPN, je namenjeno gradnji objektov in ureditvi površin za različne gospodarske dejavnosti s pripadajočimi parkirnimi, manipulativnimi in zelenimi površinami ter navezavami na gospodarsko javno infrastrukturo. Območje leži na severovzhodni strani naselja Puščava, med regionalno cesto, stanovanjskimi hišami, preostalim delom območja proizvodnih dejavnosti ter kmetijskim in vodnim zemljiščem, so sporočili z občine.

»Sprejetje tega prostorskega akta je zelo pomembno za vse, ki želijo svoje cilje na področju gospodarstva uresničevati v naši občini. Že v preteklosti smo pokazali, da imamo posluh za investicijske načrte naših podjetij, s tem dokumentom pa smo dobili podlago, da bomo prvo fazo izgradnje potrebne infrastrukture na Puščavi začeli že v prvi polovici prihodnjega leta. Znani investitor bo tako lahko začel graditi, upamo tudi na nova delovna mesta,« je povedal župan Anton Maver.

R. N.