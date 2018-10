Veter podira drevesa, najhuje šele prihaja

29.10.2018 | 07:00

Davi ob 5.02 uri se je na Drožanjsko cesto v Sevnici podrlo drevo. Oviro je odstranil dežurni pri podjetju Komunala Sevnica.

Ob 5.14 je na relaciji Zgornja Pohanca-Pečice, občina Brežice, čez cesto padlo drevo. Drevo, ki je onemogočalo promet, je odstranil dežurni pri podjetju Kop Brežice.

Rdeča stopnja ogroženosti zaradi vetra, velika nevarnost vetroloma

Meteorologi za danes napovedujejo buren prehod vremenske fronte z obilnim dežjem in močnim vetrom. Veter bo najmočnejši pozno popoldne, zvečer in ponoči, zato je Arso za zahodno in osrednjo Slovenijo izdal rdečo stopnjo ogroženosti. Ob vetrovih tudi do 120 kilometrov na uro bo predvsem na Primorskem in Notranjskem velika nevarnost vetroloma.

Veter južnih smeri, ki je v nedeljo v višjih legah dosegal 90 kilometrov na uro in nato zvečer prehodno oslabel, se bo danes popoldne spet okrepil. V osrednji in severozahodni Sloveniji bo dosegel od 85 do 100 kilometrov na uro, v jugozahodni Sloveniji pa od 100 do 120 kilometrov na uro.

Za ta območja velja rdeče opozorilo, Agencija RS za okolje (Arso) pričakuje obsežnejše vetrolome. Najmočnejši veter pričakujejo danes zvečer in v prvem delu noči na torek. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo velika nevarnost vetroloma, so zapisali.

Za vzhodni del države pa je zaradi vetra razglašena oranžna stopnja vremenske ogroženosti, veter naj bi dosegel hitrosti od 70 do 85 kilometrov na uro.

Deževje bo v zahodni, osrednji in južni Sloveniji trajalo do torka zjutraj. Še se bodo pojavljali krajevno močni in dolgotrajni nalivi. Za zahodno polovico države je zaradi padavin razglašena oranžna stopnja ogroženosti, na severozahodu v 24 urah pričakujejo dodatnih od 100 do 125 litrov dežja na kvadratni meter.

Danes bodo ob možnih dolgotrajnejših nalivih hitro naraščale sprva manjše reke in vodotoki. Ob tem so v zahodni, osrednji, južni in deloma vzhodni Sloveniji krajevno možna razlivanja. Najmočnejše nalive pričakujejo danes zvečer in v noči na torek, takrat bodo hudourniška razlivanja najbolj verjetna. Poleg tega bo morje ob plimi zaradi kombinacije povišane gladine in valovanja poplavljalo izpostavljene dele obale.

Arso je v nedeljo tudi napovedal, da bodo danes ob obalah južne Istre nastali pogoji za razvoj zelo visokih valov, kar je redkejši pojav na tem delu Jadrana.

Oživljanje ni bilo uspešno

Včeraj ob 15.59 so na Šuligojevi cesti v Šmarju Sap gasilci PGD Šmarje Sap nudili pomoč reševalcem pri oživljanju občanke v stanovanjski hiši. Reanimacija ni bila uspešna.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce na področju nadzorništva Mokronog, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes med 8.00 in 14.00 uro na območju TP MIRNA izvod STARA MIRNA.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 10.00 do 13.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS na izvodu Suhorepec.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČICE, izvod Naselje.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAVCE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKROGLICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Krško kurirska izvod Peterkovič med 8. in 13. uro ter Žadovinek hlevi in Črpališče Brege med 8. in 14. uro.

M. K.