Ob občinskem prazniku obujali spomine in podelili priznanja

29.10.2018 | 08:00

Športnika leta sta postala Žana Pintarič in Leon Pečavar.

Semič - V spomin na 28. oktober pred 77 leti, ko je bila na Smuku nad Semičem ustanovljena Semiška četa, občina Semič praznuje svoj praznik. Osrednja prireditev je bila sinoči, na praznični dan pa se je na zadnji seji v tem mandatu, ki je bila slavnostna, sestal občinski svet.

Slavnostna govornica je bila županja Polona Kambič, ki je med drugim naštela letošnje pridobitve ob občinskem prazniku, razpršene po vsej občini. V glavnem so z njimi zagotovili večjo varnost v cestnem prometu, prav vse pa prispevajo tudi k boljši urejenosti naselij.

Ker Kulturni center Semič letos praznuje 10. obletnico, so na slovesnosti obujali spomine na pestro semiško kulturno dogajanje. Predvsem pa na stari kulturni dom, ki so ga začeli graditi leta 1921 in v katerem se je dogajalo marsikaj. In to vse do tedaj, dokler ga niso začeli, ker je bil že nevaren, po zadnji prireditvi, ki je bila 19. aprila 2008 in so jo pripravili semiški osnovnošolci in KUD Jožeta Mihelčiča, rušiti.

Na osrednji slovesnosti so podelili tudi občinska priznanja. Športnica leta je že tretjič zapored postala lokostrelka Žana Pintarič, športnik leta pa lokostrelec Leon Pečavar. Plaketo občine je prejela Albina Pašič za 50-letno delo v folklorni skupini Semiška ohcet in v številnih drugih društvih. Franc Jakofčič je prejel najvišje občinsko priznanje za dolgoletno uspešno delo na področju planinstva ter v kulturnih in športnih društvih. Semiško podjetje Toki si je plaketo, ki jo je prevzel njegov direktor Jože Tomaževič, prislužilo za ustvarjanje novih delovnih mest in uspešno širjenje dejavnosti, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Rožni Dol pa so ga podelili ob 70-letnici delovanja, prevzel pa ga je predsednik Drago Hutar.

Slavnostni večer sta s petjem popestrila mladinski pevski zbor OŠ Semič in tenorist Bruno Konda ob spremljavi pianista Roberta Mračka.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

