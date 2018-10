V Šmarjeti je dišalo po poticah

Skupinska slika pridnih članic Društva podeželskih žensk Šmarjeta, ki so za razstava spekle lepe in slastne potice.

Šmarjeta - Društvo podeželskih žensk Šmarjeta je v soboto zvečer povabilo na zanimiv dogodek - na ogled posnetka igre Podgorska sapca in na razstavo potic.

Komedijo Podgorska sapca, ki jo je napisala in tudi režirala njihova članica Marija Pavlin, je dramska sekcija društva pripravila pred desetimi leti - zaigrali so jo večkrat in pri občinstvu je bila zelo dobro sprejeta. Tokrat so obiskovalcem v kulturnem domu predvajali posnetek in igra z domačimi igralci, ki je uprizorila življenje povprečne kmečke družine v 2. polovici 20. stoletja, je znova nasmejala in razvedrila ter spomnila na stare čase.

Alenka Avsec je na nedavni prireditvi v Šmarjeti z veseljem ponujala slastne dobrote, ki so jih spekle njihove članice.

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali tudi razstavo potic, ki so jo pripravile članice Društva podeželskih ženska Šmarjeta. To ni njihova prva tovrstna razstava, organizirale so jo že pred leti. Predsednica Alenka Avsec je povedala, da je tokrat peklo okrog 25 žensk, ki so se resnično izkazale - lotile so se orehove, rozinove, kokosove, potratne, makove, rožičkove, limonine in kostanjeve potice, pa najbrž še kake druge. Vse so lepo postavile na ogled, ob koncu prireditve, ki jo je popestril tudi mladi harmonikar Anže Hočevar, pa je bila na vrsti še pokušnja.

Društvo, ki sicer šteje 78 članic, je zelo dejavno v šmarješki občini. Pridne članice s svojim pecivom rade pogostijo ob različnih prireditvah, uspešno pa sodelujejo tudi na raznih tekmovanjih v okoliških krajih, npr. v peki kruha, šarkljev, potic, v pripravi štrukljev itd.

Besedilo in foto: L. Markelj

