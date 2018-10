Poudarek bo na infrastrukturi

29.10.2018 | 10:05

Z novinarske konference (Foto: M. L.-S.)

Samo Pogorelc

Ribnica - 32-letni Samo Pogorelc iz Dolenje vasi, po poklicu inženir gradbeništva, zaposlen v podjetju Blesk kot vodja projektov, se bo na letošnjih volitvah potegoval za župana ribniške občine kot kandidat Liste Sama Pogorelca Za napredno Ribnico.

Od nekdaj skuša biti čim bolj družbeno aktiven. Bil je soustanovitelj in predsednik Mladinskega društva, zdaj je predsednik Športnega in turističnega društva Lončar, zadnja štiri leta pa je bil tudi občinski svetnik, izvoljen s podporo stranke SLS, ki ga podpira tudi sedaj kot neodvisnega kandidata za župana.

Da kandidira se je odločil zaradi stanja, kakršno je v Ribnici, ker meni, da ga lahko izboljša. »Ribnica ne rabi politike, ampak operativce. Želi si sprememb, napredka,« pravi. Prioriteta njegovega dela bo infrastruktura, v kateri je zajeto vse od dograditve učilnic v šoli, ureditve centra mesta, gradu, parkov in Ideal centra, kjer naj bi med drugim tudi mladi dobili prostor za druženje, pa do oskrbe s pitno vodo in dograditve kanalizacijskega omrežja. Najprej se bodo lotili razširitve osnovne šole, nato pa uredili razsvetljavo z mestnim jedrom. »Ribnica se ne sme hvaliti s tem, da ni zadolžena. Pohvaliti se mora s kvalitetno infrastrukturo,« pravi in dodaja, da za dosego ciljev potrebujejo učinkovito in projektno vodeno občinsko upravo, ki bo imela tudi resor za črpanje EU, državnih in drugih nepovratnih sredstev.

M. Leskovšek – Svete