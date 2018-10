19. Unesco tabor v Pišecah

29.10.2018 | 11:45

Pišece - V ponedeljek, 22. oktobra, je v večnamenskem domu v Pišecah svoja vrata odprl že 19. Unesco tabor – Premikamo meje, tokrat z naslovom Igra.

Na njem letos sodeluje 19 šol, in sicer OŠ Mate Balote Buje, OŠ Tenja, OŠ Jovan Jovanović Zmaj Pančevo, Srednja stručna škola Kragujevac, Gimnazija Bolyai Senta, ŠC Rogaška, OŠ Ledina, OŠ Frana Metelka Škocjan, ETRŠ Brežice, Gimnazija Brežice, OŠ Belokranjskega odreda Semič, OŠ Brežice, OŠ XIV. divizije Senovo, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, OŠ Bizeljsko, OŠ Globoko, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Šmihel in OŠ Maksa Pleteršnika Pišece. Na uvodni prireditvi, ki sta jo povezovala devetošolca Larisa in Žan, po scenariju učiteljice Maje Haler, sta se dve ekipi učiteljev in učencev pomerili v kvizu Kdo bi vedel, oba zborčka sta zapela Unesco himno (mentor Dejan Jerončič), osmošolka Diana pa je s svojimi plesalkami dodobra ogrela občinstvo.

Po uvodnem pozdravu ravnateljice Nuške Ogorevc nam je nekaj spodbudnih besed naklonil tudi brežiški župan Ivan Molan, nato je koordinatorica Unesco središča Tanja Plevnik na oder povabila učence, dijake in mentorje šol, ki bodo vseh pet dni bivali pri naših učencih. Za češnjo na torti pa je poskrbela vodja letošnjega tabora na šoli Romana Žnideršič, ki je najavila Pihalni orkester Kapele, ki nas je dobesedno pognal s sedežev. A s tem našega druženja še ni bilo konec, preselili smo se namreč v jedilnico šole, kjer so nas čakale dobrote slovenske, hrvaške in srbske kuhinje. Vse šole, ki so se udeležile današnje otvoritve, so namreč s seboj prinesle svoje dobrote. Vse so nam zelo teknile.

Prvi dan je za nami, jutri pa novim dogodivščinam naproti.

Novinarska ekipa OŠ Pišece (Žan, Anej, Janž in Aljaž)

Galerija