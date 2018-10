19. Unesco tabor – drugi dan v znamenju delavnic in gledališke predstave

29.10.2018 | 12:30

Pišece - Po torkovem jutranjem ogrevanju (nogomet, telovadba, sprehod, escape room, igrarije) in malici smo se vsi udeleženci tabora (učenci in mentorji) podali v različne delavnice, ki so jih vodili učitelji OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, krajani Pišec in gostujoči mentorji.

Na voljo smo imeli naslednje delavnice: igra in igrače nekoliko drugače (poslikava terase pred vrtcem), Pišece skozi čas (ustvarjanje gledališke igre po scenariju učenke Pike Skrivalnik), vesela šola (izdelava didaktičnih iger, napisi na ogledalih…), smerokaz (lesene table s kraji Unesco šol in razdaljami), zvočni eksperiment (raziskovanje zvokov s tremi glasbili), igre za otroke iz različnih držav (iskanje zaklada, komunikacija v različnih jezikih), video utrinki tabora (snemanje kratkih video posnetkov in montaža), animirani film (ogled fresk Viteške dvorane, fotografiranje…), igre brez meja (iskanje države, barvanje zastav), tri v vrsto (izdelava igre), dizajniranje avtomobilčka, igrarije (poustvarjanje po zgodbi Sovica Oka). Povsod je bilo zanimivo, zabavno in poučno.

Po kosilu smo gostujoče učence in učitelje popeljali na sprehod po Pišecah in jim pokazali znamenitosti kraja.

Zvečer ob 18.30 pa smo se zopet zbrali v večnamenskem domu v Pišecah in se do solz nasmejali domači gledališki skupini Smeh ni greh in njihovi komediji Kaj pa je tebe treba bilo? izpod peresa Ivane Zupančič.

Spet en čudovit dan, poln novih doživetij, znanj, druženja in to vse v lepem sončnem vremenu.

Novinarska ekipa OŠ Maksa Pleteršnika Pišece: Janž, Aljaž, Žan in Anej

Galerija