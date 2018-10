19. Unesco tabor – kmečke igre popestrile Unesco sredo

29.10.2018 | 13:30

Pišece - Sončna sreda tretjega dne tabora je bila v znamenju kmečkih iger.

24 ekip (starši, učitelji, učenci, gostje, predstavniki društev) se je pomerilo v šestih kmečkih igrah: zabijanje žeblja v klado, mama koklja kliče piščančke, kotulanje obročev, štafeta s hoduljami, v kupu sena in slalom v šajt'rgi. Ves čas je bilo slišati veliko otroškega smeha, zdravega navijanja in dobre volje.

Pred razglasitvijo rezultatov je sledila južna po kmečko (ocvrta jajca in kruh), za sladico pa dobrote mamic, babic domačih učencev. Zvečer smo se preselili v kozolec, kjer se je nadaljevalo druženje, na katerem so se nam pridružili tudi predstavniki lokalnih društev. Spet smo preživeli en lep dan na zraku, ob igrah naših dedkov in babic, predvsem pa za celo popoldne pozabili na mobitele in računalnike.

Kar težko se nam bo posloviti od naših prijateljev v petek, saj so se spletla že prava prijateljstva.

Novinarska ekipa OŠ Maksa Pleteršnika Pišece: Anej, Žan, Janž in Aljaž

