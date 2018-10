19. Unesco tabor – četrtek v znamenju delavnic

29.10.2018 | 13:45

Novinarska ekipa

Pišece - Ker so bile že torkove delavnice v sklopu Unesco tabora v Pišecah izredno zanimive, smo komaj čakali nadaljevanja.

In tudi tokrat je bilo nadvse zanimivo, saj smo ustvarjali film o taboru v video delavnici, snemali film po predlogi Pike Skrivalnik, izvedli foto igro, polepili stopnice z barvnimi trakovi, ki nam bodo pomagali osvojiti poštevanko ter igrali novo igro T-ball ob pomoči ŠKL ekipe, ki nam je tudi podarila vso opremo za to igro.

Za šolo je učiteljica Anica skupaj s krajani Pišec postavila zanimivo igro na temo vrste lesa. Gospa Pika Gramc iz Zavoda za šolstvo Ljubljana, ki je redna gostja našega tabora, je vodila delavnico z naslovom Socialne igre za boljše medsebojno sporazumevanje – na poti drug do drugega. V glasbeni delavnici so se dekleta učila tehnik petja in spila kar precej vode. Gospod Miloš Kostevc je povabil skupino otrok k sebi domov v Pavlovo vas in skupaj z dvema mentorica otroke naučil iger, ki so se jih igrali včasih. Vmes pa so obiskali še razstavo buč in bili navdušeni. Tuji mentorji pa so izvedli delavnice z naslovom Igrom do umetničkog dela, Igre našega otroštva in Igriva matematika. Prvo - in drugošolčki so se učili seštevati in odštevati s pomočjo čokolade in lahko si mislite, kako so uživali.

Sicer pa sploh ne moremo verjeti, da je jutri, 26. oktobra, že zadnji dan tabora in da bomo morali posloviti od prijateljev. A se že veselimo 20. Unesco tabora v Pišecah naslednje leto.

Novinarska ekipa OŠ Maksa Pleteršnika Pišece: Aljaž, Janž, Anej in Žan

