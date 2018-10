Zabodel 67-letnika, potem pa razbijal po policijski postaji

V soboto okoli 7.30 je bila PU Novo mesto obveščena, da reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi ga nekdo napadel in poškodoval z ostrim predmetom. Novomeški policisti in kriminalisti so takoj pričeli s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin napada. Med preiskavo so ugotovili, da je neznani storilec nekaj po 7. uri na pločniku pred prodajalno v Novem mestu dohitel 67-letnega oškodovanca, ga napadel z manjšim nožem, ga porezal in zabodel. Oškodovancu je uspelo pobegniti in na pomoč poklicati reševalce.

Kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da je storilec 42-letni osumljenec iz Novega mesta, ki so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru in kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Še istega dne so ga izsledili, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Našli in zasegli so tudi nož, s katerim je napadel oškodovanca. S kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj poskusa uboja in poškodovanja tuje stvari so ga privedli k preiskovalnemu sodniku. V prostorih za pridržanje na Policijski postaji Novo mesto je namreč storilec razbijal in poškodoval luč ter povzročil za okoli 100 evrov škode. Preiskovalni sodnik je zoper 42- letnega moškega odredil sodno pridržanje.

Pijan se je prevrnil

Policisti PP Krško so bili v soboto okoli 18. ure obveščeni o prometni nesreči na cesti v Mikotah. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 21-letni voznik avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Voznik in potnik v vozilu se v nesreči nista poškodovala, policisti pa so še ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,78 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil v prodajalno

Med soboto in nedeljo je v Novem mestu nekdo vlomil v prodajalno. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Lovcem ukradel meso

V Libni na območju Krškega je nekdo vlomil v lovsko kočo in izmaknil meso iz zamrzovalne skrinje. Škode je za okoli 400 evrov.

Prijeli 54 migrantov

Policisti so o petka do danes pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju krajev Sinji Vrh, Dalnje Njive, Preloka in Brežice izsledili in prijeli 54 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo (16 tujcev se je izreklo za državljane Afganistana, po 11 za državljane Indije in Irana, deset za državljane Pakistana, trije za državljane Irana, dva Maroka, en tujec pa je državljan Črne gore). Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

