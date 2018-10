Zapeljal s ceste v strugo potoka

29.10.2018 | 18:30

Danes ob 8.39 je v kraju Križišče v občini Sevnica voznik osebnega vozila zapeljal s ceste v strugo potoka. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč ukleščeni osebi in jo s tehničnim posegom rešili iz vozila, prenesli do reševalnega vozila, odklopili akumulator, nudili pomoč avtodvigalu in vlečni službi ter posuli iztekla motorne tekočine z vpojnimi sredstvi. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo prepeljali na zdravljenje v SB Novo mesto.

Zagorelo ob dimniku starejše hiše

29. 10. 2018 ob 6.08 je zagorelo ob dimniku starejše stanovanjske hiše v Dolenjem Suhadolu, občina Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Brusnice so pogasili tleče tramove in izolacijo ob dimniku ter objekt pregledali s termo kamero.

Močan veter podrl drevo

Dopoldne ob 9.21 je močan veter podrl drevo na Cesti krških žrtev v Krškem, ki je oviralo promet. Dežurni pri CGP Krško so podrto drevo odstranili.

Zagorelo v transformatorski postaji

Danes ob 13.17 je zagorelo v transformatorski postaji v naselju Žadovinek v občini Krško. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka in opravili pregled prostora. Ob izklopu električne energije dežurnega delavca Elektra Celje, je prenehalo goreti.

