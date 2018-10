Lista za šentjernejsko dolino: Z izkušnjami za prihodnost

29.10.2018 | 20:15

Predstavitev Liste za šentjernejsko dolino. (Foto: LŠD)

Šentjernej - Na letošnjih lokalnih volitvah nastopa nova Lista za šentjernejsko dolino. Kot so povedali na novinarski konferenci, so člani liste znani obrazi, predstavniki generacij, ki predstavljajo občino v celoti, nekaj jih je že sedelo v občinskem svetu v tem mandatu. Druži jih slogan Z izkušnjami za prihodnost.

V preteklem obdobju so prispevali k realizaciji projektov: izgradnji novega vrtca, proizvodno storitvene cone, odkup občinskih prostorov na Prvomajski cesti 3a, posodobitev vodovodnega sistema v okviru HI in za izgradnjo omrežja za dobavo zemeljskega plina.

Sodelovali so z pristojnimi službami in DZ RS pri pogovorih o odkupu naravnega rezervata Kobile, ki predstavlja največji vodni vir pitne vode v občini. Lista za šentjernejsko dolino glede na pozitivne izkušnje v sodelovanju z aktualnim županom Radkom Luzarjem podpira njegovo vnovično kandidaturo za župana.

Člani liste: Andrej Mikec, Mojca Lampe Kajtna, Samo Hudoklin, Alenka Zagorc, Goran Kranjc, Marija Božič, Ignac Črtalič, Jožica Krhin Martinčič, Jure Grubar, Irena Muzga, Jože Škrbec, Mojca Jurše, Natalija Cvelbar, Jože Vene, Jurij Kos, Janez Miklavčič, se bodo zavzemali za: odkup koncesije in ureditev kanalizacijskega sistema, nakup naravnega rezervata Kobile s strani države, izvedbo infrastrukturnih projektov, spremembo OPN, izgradnjo mostu v Mršeči vasi, severne obvoznice, doma za ostarele, gasilskega centra, za projekte za športnike in mladino ter za ureditev trga.

L. M.