Cenejša komunala

30.10.2018 | 11:00

Marjan Jerele (Foto: B. Blaić)

Kostanjevica na Krki - Marjan Jerele je kandidat stranke Dobra država za župana občine Kostanjevica na Krki. Za kandidaturo se je odločil glede na svoje dolgoletno tvorno delo v turizmu, v ohranjanju kulturne dediščine, založništvu in varovanju narave. Ob teh osebnih razlogih je k odločitvi prispevalo tudi spodbujanje občanov.

Ima zamisel za dolgoročni razvoj občine in bi jo uresničeval s sodelovanjem in ob zaupanju občanov.

V programu omenja delovanje občinske uprave.To vidi kot soupravljanje občanov, kar pomeni večjo vključenost občanov v delovanje občine. Turizem ostaja prednostna dejavnost, občina bo podpirala tudi kulturo, na področju katere je Kostanjevica v regiji in širše prepoznavna in zgled drugim, zato bi lahko na kulturnem področju kot občina iztržili več. Občina bo vzpostavljala tudi sistemske možnosti za gospodarska vlaganja. Pripraviti mora projekte in se močneje opreti na evropski denar. Vodilo skupnosti so vrednote, med katerimi so narava, zaupanje, poštenost in delavnost.

»Prva konkretna zadeva za prebivalce občine Kostanjevica na Krki, ki jo želim doseči, je pocenitev komunalnih storitev. Z novim letom poteče koncesija krškemu podjetju Kostak. Kostanjeviški občani ugotavljajo, da imamo zelo drage storitve, dražje kot v Krškem. Menim, da z novimi pogajanji lahko dosti pocenimo komunalne storitve za občane,« pravi.

Jerele je v tem mandatu član kostanjeviškega občinskega sveta, samostojni. Tudi zdaj se je odločil za samostojno kandidaturo za občinskega svetnika. Tik pred koncem roka za vložitev kandidature za župana so ga krajani pregovorili, da je vložil župansko kandidaturo.

M. L.