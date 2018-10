Priznanje mag. Viliju Malnariču iz Skupine TPV

30.10.2018 | 07:50

Na slavnostni podelitvi v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Ljubljana, Novo mesto - V Cankarjevem domu je nedavno potekala 7. mednarodna konferenca strojnih inženirjev, ki se je zaključila s slavnostno akademijo strojništva. Glavni namen dogodka je poudariti vlogo inženirjev tako v Sloveniji kot širše ter prikazati dosežke slovenskega inženirstva kot plod sodelovanja znanosti in industrije.

Na slavnostnem dogodku so se najzaslužnejšim posameznikom in skupinam poklonili tudi s podelitvijo nagrad in priznanj. Priznanje za izstopajoče dosežke – za sodelovanje v številnih inovatorskih projektih podjetja TPV je prejel tudi mag. Vili Malnarič, direktor raziskav v družbi TPV.

V obrazložitvi so zapisali: mag. Vili Malnarič je bil ključni del številnih inovatorskih timov, katerih inovacije so skupaj prejele kar 16 različnih priznanj, zadnja med njimi je tudi najboljša inovacija Gospodarske zbornice Slovenije po izboru javnosti.

Izjemna pozornost raziskavam

TPV kot eden vodilnih razvojnih dobaviteljev avtomobilski industriji področju razvoja in raziskav namenja izjemno pozornost. Svoje kompetence razvijajo predvsem v smeri področja lahke gradnje (light weight), enega ključnih trendov avtomobilske industrije, ki s fokusom na nižanje teže vozil zagotavlja višjo energetsko učinkovitost ter zmanjšanje izpustov CO2. S svojimi kompetencami na področju poznavanja materialov, njihovega preoblikovana, spajanja in ostalih proizvodnih procesov TPV svojim kupcem nudi prvovrstne rešitve za napredno proizvodnjo okolju prijaznih vozil.

Na razvojnem področju so pridobili zaupanje številnih proizvajalcev vozil med drugim tudi BMW, Daimler, Volvo in Renault. Poleg tega razvijajo tudi rešitve za pametne tovarne, kjer so avtomatsko vodena vozila AGV eden ključnih izdelkov, ki so ga razvili z lastnim znanjem in izkušnjami.

TPV ima močno lastno razvojno raziskovalno skupino, poleg tega pa se intenzivno povezuje tudi z zunanjimi inštitucijami. Samo letos so prejeli kar sedem nagrad za inovativnost, med katerimi je tudi zlato nacionalno priznanje in nagrada za najboljšo inovacijo po izboru javnosti za prvi integriran zvezni zadrževalnik vrat,. Ker se zavedajo pomena inovativnosti na vseh področjih delovanja, le to že vrsto let sistematično razvijajo in spodbujajo med vsemi zaposlenimi. Konec oktobra je bil tako s strani zaposlenih oddan skupaj že 13.000 inovativni predlog.

Na slavnostnem dogodku je nagradi za globalno prodornost slovenskega inženirstva podelil Vladimir Gregor Bahč, prokurist družbe TPV Group, ki je bil nagrajenec Zveze strojnih inženirjev Slovenije za življenjsko delo 2011.

Skupina TPV lani 153 milijonov evrov prihodkov

Skupina TPV je eden vodilnih razvojnih dobaviteljev, delujoč na globalnem trgu avtomobilske industrije. Osrednjo dejavnost, katere nosilec je družba TPV, predstavlja razvoj in proizvodnja različnih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, kot so sklopi karoserije ter podvozja, komponente in elementi avtomobilskih sedežev ter tesnila motorjev. Ob tem razvijajo in ponujajo tudi celovite rešitve za potrebe upravljana proizvodne logistike, kjer so avtomatsko vodena vozila (lastni razvoj) eden ključnih produktov.

Prisotni so na petih lokacijah v Sloveniji – Novo mesto, Brežice, Suhor, Velika Loka in Ptuj – in eni v srbskem Kragujevcu. So globalno prepoznaven razvojni in predrazvojni dobavitelj v avtomobilski industriji. Razvojnim kompetencam družbe TPV zaupajo najzahtevnejši proizvajalci vozil za najprestižnejše blagovne znamke kot so BMW, Mercedez Benz, Volvo, Rolls Royce, Jaguar, Land Rover, Renault idr. Zanje razvijajo produkte, ki pomembno vplivajo na vozno dinamiko, varnost, ekološkost in udobje pri vožnji.

Skupino TPV poleg TPV sestavljajo tudi TPV Prikolice, TPV Avto in TPV Šumadija, ki področje delovanja razširijo s programom prodaje novih in rabljenih vozil, programom celovitih storitev za uporabnike vozil ter programom lahkih tovornih prikolic, ki jih TPV razvija in proizvaja skupaj z nemškim partnerjem Bockmann. TPV je tudi eden od družbenikov v razvojnem podjetju SiEVA, v sklopu katerega razvija tehnološke kompetence in sodeluje na raziskovalnih projektih.

Prihodki skupine TPV so v lanskem letu znašali 153 milijonov evrov, število zaposlenih pa je bilo 1.205.

L. M., foto: Skupina TPV