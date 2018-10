Ona trepeta zase in za svojega otroka, on pa trdi, da ji nič noče

Novo mesto - Včeraj je pred petčlanski senat novomeškega okrožnega sodišča ponovno stopil Amadej Kovačič, ki so ga februarja letos zaradi streljanja na Sašo Šarkezi že obsodili na šest let zapora. Ker so mu preklicali še dve pogojni obsodbi, se je takrat skupaj nabralo osem let in en mesec zapora. Sojenje zaradi poskusa uboja morajo ponoviti.

Kot je pojasnil Kovačičev odvetnik Aleksander Sitar, je višje sodišče sodbo okrožnega razveljavilo zaradi procesnih razlogov. Tokrat senatu predseduje sodnica Melita Perko.

Dve skupini podpornikov

Kakšne pol ure pred začetkom obravnave so se pred sodiščem začeli zbirati Romi in že na prvi pogled je bilo jasno, da sta se oblikovali dve skupini. V eni so bili žrtev streljanja in njena družina iz okolice Grosupljega, v drugi tisti, ki živijo v novomeškem Brezju. Kovačiča so pripeljali iz celjskega zapora, kjer prestaja zapor zaradi tatvine.

Tožilka Nada Črnugelj je predstavila obtožnico, iz katere izhaja da je v romskem naselju Brezje 20 marca 2017 svoji tedanji partnerici v avtu zagrozil, da jo bo ubil, ko je zbežala, pa je šestkrat ustrelil za njo, pri čemer jo je en strel zadel v hrbet in zato je bilo njeno življenje v nevarnosti.

Na sodišču je obtoženec rekel, da ne bo ponovno pojasnjeval, kaj se je zgodilo tistega. »Sem že se povedal. Nimam kaj dodati in ne bom odgovarjal na vprašanja.« Kljub temu ga je njegov zagovornik vprašal, kako se počuti, odkar je v Slovenskih novicah prebral članek o tem, da Šarkezijevi grozi iz zapora. »To ni res! Nisem ji grozil! Zaradi tega, kar je bilo napisano, nekaj dni nisem jedel. Nobenega stika nimam z njo. Delam, kar rečejo pazniki, imam svoje življenje, ona pa svojega.«

Saša Šarkezi in Sandi ter Valerijo Brajdič so bili zaslišani kot priče

Saša Šarkezi: Grozil mi je in svoje grožnje je uresničil

Ko je pred sodni senat stopila Šarkezijeva, je uvodoma povedala, da ima sedemmesečnega sina. »Še ko sva bila par, mi je grozil, da me bo ustrelil, in nazadnje je svoje grožnje uresničil. Pištolo je imel on in ne jaz, pa tudi sama se nisem ustrelila. Z njegove strani prihajajo grožnje, da me bo ubil, to govorijo njegovi iz Novega mesta. Če je bil sposoben tega, ko sem bila njegova partnerka, je tudi zdaj sposoben kaj narediti moji družini. Bojim se, kaj bo storil, ko bo prišel iz zapora. Bojim se za svojega sina.«

Ko so jo spraševali, kdo ji je povedal za njegove grožnje zdaj, ko je v zaporu, ni vedela povedati poimensko, je pa obljubila, da bo sporočila, če se spomni.

Bodo drugi izvedenci spisali zanj bolj ugodno mnenje?

Odvetnik Sitar je predlagal, naj sodišče angažira nova izvedenca psihiatrične in psihološke stroke, ki naj podata mnenje, ali so pri obtožencu prisotne kakšne psihične bolezni, ali se je zavedal svojega ravnanja in ali se je bil zmožen nadzorovati, saj naj bi takšno ravnanje izzval prepir s Šarkezijevo. Velja omeniti, da je v prvem sojenju izvedenka psihiatrične stroke Marga Kocmur povedala, da pri Kovačiču ni šlo za izgubo spomina, kakor je trdil, pa tudi, da je nagnjen k nekontroliranemu vedenju, vendar ne gre za posledico kakšne duševne bolezni, ampak za osebnostno motnjo.

Sojenje se bo nadaljevalo sredi decembra.

