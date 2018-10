Osredotočen na prihodnost

30.10.2018 | 09:00

Jože Avguštinčič (Foto: R. N.)

Trebnje, Dobrnič - V Trebnjem se bo na lokalnih volitvah za funkcijo župana potegoval tudi Jože Avguštinčič, ki nastopa kot kandidat Slovenske demokratske stranke. »Trebnje potrebuje mladega, ambicioznega, neobremenjenega župana s posluhom za potrebe občanov,« pravi 35-letni diplomirani inženir lesarstva, ki trenutno dela kot konstruktor v enem od sevniških podjetij.

Za kandidaturo se je odločil, ker je prepričan, da lahko s svojim znanjem prispeva, da bo življenje v občini še bolj prijetno. Če bo izvoljen za župana, je pripravljen vložiti vse svoje znanje in dosedanje izkušnje za dobro občank in občanov. Delo dosedanjega župana ne namerava kritizirati, saj je bilo narejenega tudi precej dobrega, a se zaveda, da se z voljo in odločnostjo lahko naredi še več za še boljši razvoj občine.

Osredotočen na prihodnost poudarja, da bo njegova prioriteta čim hitrejša rešitev prostorske stiske Osnovne šole Trebnje. Po njegovem mnenju je nujna še ena devetletka. Med njegovimi prednostnimi nalogami bo reševanje uvoza v Trebnje in nadaljevanje obnove preostalih dveh mostov pri uvozu. Po njegovih besedah je potrebno še več vlagati v obnovo nekaterih dotrajanih cest v skoraj vseh krajevnih skupnosti, zavzemal se bo za nadaljevanje aktivnosti za dokončanje prepotrebnega kulturnega doma v Trebnjem, ureditev kopališča v Trebnjem ali bližnji okolici, predvsem pa poudarja, da bo pozorno prisluhnil vsem predlogom in pobudam, ki bodo prišle iz krajevnih skupnosti.

R. N.