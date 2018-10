Pri nas mirna, na zahodu burna noč

30.10.2018 | 06:50

Takšnim prizorom je bilo krajem na našem območju tokrat prizanešeno, zato pa še vedno skrbi povzroča predvsem naraščujoča Drava ... (Foto: M. L., arhiv DL)

Ponedeljkova vremenska fronta z močnim vetrom in obilnim deževjem je težave povzročala predvsem na zahodu države, največ na Primorskem, kjer so sunki vetra ponekod dosegli tudi več kot 100 kilometrov na uro. Burno je bilo tudi na Gorenjskem in Koroškem. Veter je podiral drevesa in odkrival strehe stanovanjskih hiš, prišlo pa je tudi do manjših izpadov elektrike. Ponekod so tudi že poplavljali vodotoki, meteorna voda pa je zalivala kleti stanovanjih hiš. Danes čez dan bo še vetrovno, a hitrost vetra predvidoma ne bo presegala opozorilne vrednosti.

Na našem območju je bila noč mnogo mirnejša, tako rekoč brez posredovanj dežurnih služb. Le davi ob 4.35 uri je iz Dobovske ceste proti Orehovi aleji v Brežicah podrto drevo oviralo promet. Drevo so razžagali in odstranili dežurni delavci podjetja KOP Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 8.15 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVTA VAS, TP STRAŽA, TP ŠOLA VAVTA VAS, TP POTOK, TP ŠKRILJE VRH, TP VRH PRI LJUBNU, TP VEL. PODLJUBEN, TP MALI PODLJUBEN, TP MRAŠEVO, TP PRAPREČE PRI STRAŽI;

- od 13.30 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI PODLJUBEN, TP MRAŠEVO, TP POTOK, TP PRAPREČE PRI STRAŽI, TP STRAŽA, TP ŠKRILJE VRH, TP ŠOLA VAVTA VAS, TP VAVTA VAS, TP VRH PRI LJUBNU, TP VEL. PODLJUBEN.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LAZE, TP POTOKI, TP ROŽNI DOL.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije na področju nadzorništva Mokronog, da bo prekinjena dobava električne energije med 8.00 in 14.00 na območju TP ZABRDJE izvod GRIČ.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Šutna izvod Zgornja Šutna proti gostilni med 8:00 in 11:00 uro.

M. K.