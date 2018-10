Mag. Bernardka Krnc: Za dobro vseh ljudi

30.10.2018 | 14:00

Bernardka Krnc se letos poteguje že za 4. županski mandat.

Šmarješke Toplice - Za svoj četrti županski mandat se v Občini Šmarješke Toplice na letošnjih lokalnih volitvah poteguje mag. znanosti Bernardka Krnc, univ. dipl. ekonomistka, ki občino vodi vse od njenega nastanka.

»V 12 letih sem se dokazala s trdim in poštenim delom. Z dobro ekipo smo veliko naredili na vseh področjih in v celotni občini. Ker za sabo rada puščam dokončane stvari in bi rada v vseh 24 vaseh pustila svojo sled, želim dokončati že začete in načrtovane projekte,« je Krnčeva obrazložila vnovično kandidaturo. V županski boj se podaja kot neodvisna kandidatka, v občinskem svetu pa ne želi koalicije in opozicije, »ampak podporo zaradi dobrih projektov«. Župansko funkcijo bo kot doslej opravljala profesionalno.

Krnčeva, katere slogan ostaja Za dobro vseh ljudi, pravi, da o njenem uspešnem delu govorijo rezultati, pa tudi podatek, da je občina v letih od 2007 do 2018 prejela skupaj 9,7 milijonov nepovratnih sredstev. Zagnano bo delala še naprej. Med glavnimi cilji so: dokončanje kanalizacije, ureditev centra Šmarjete z večgeneracijskim centrom in novo samopostrežno trgovino, ki jo načrtujejo tudi v Dolenjem Kronovem, nova cona v Kronovem, prostorska širitev Plastoforma, nove stanovanjske gradnje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti Lotos v Šmarjeških Toplicah, skrb za gasilstvo, širitev zdravstva, ter na področju turizma Aqua center z muzejem vode, Center kolesarstva in nordijske hoje, nov hotelski kompleks Klevevž, itd.

Besedilo in foto: L. Markelj