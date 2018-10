Povabili tudi tujce

30.10.2018 | 18:00

Minuli konec tedna se je s svečanim odprtjem začel mednarodni turnir Kegljaškega društva Vodnjak, ki bo potekal do 30. decembra, finale, v katerem bo nastopilo najboljših deset iz rednega dela in dva kegljača po izboru organizatorja, pa bo 5. januarja.

Turnir, ki je namenjen rekreativcem, članom in članicam, so odprli nekdanji predsednik novomeškega kegljaškega kluba Anton Fink, straški župan Dušan Krštinc, semiška županja Polona Kambič in semiški kegljač Drago Draganjac, ki je letos s slovensko ekipo gluhih in naglušnih osvojil naslov evropskega prvaka. Pričakujejo med 150 in 200 udeležencev. Povabila so poslali slovenskim klubom pa tudi na Hrvaško, v Avstrijo in Srbijo.

I. Vidmar

