Ne pozabite sočloveka in doma, prijatelji!

30.10.2018 | 12:20

Ljudske pevke Solzice (Foto: M. L.)

Šentjanški jurjevalci (in na desni njihov verjetni podmladek) (Foto: M. L.)

Učenci osnovne šole so pripravili zanimiv spored. (Foto: M. L.)

Šentjanž - Ob letošnjem prazniku krajevne skupnosti Šentjanž sta priznanji prejela pevska zbora Šentjanški jurjevalci ob 10-letnici delovanja in Ljudske pevke Solzice pri KUD Budna vas ob 20-letnici delovanja.

Odličji so jima izročili na nedavni prireditvi v kulturni dvorani v Šentjanžu. Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž, ki je pripravila tudi kulturni program, se je tam zahvalila šentjanškemu prostovoljnemu gasilskem društvu za podporo in sodelovanje.

Zbrane je nagovoril predsednik krajevne skupnosti Boštjan Krmelj, ki je pri tem dejal, da so poleg osnovne šole tudi društva vodilna sila kraja. »Izteka se moj drugi mandat. Kmalu se bomo podali na volitve in izvolili nov svet krajevne skupnosti Šentjanž. Želim vam veliko zagona, pripravljenosti do sodelovanja in čuta za sočloveka. Predvsem pa vztrajnosti in ljubezni do domačega kraja,« je rekel Krmelj.

Ko je opisoval delo v krajevni skupnosti v zadnjem letu, je dejal, da so še vedno zelo skrbeli za dobro prevoznost poti, saj varna pot pomeni varnejše življenje. Tovrstnih ureditev je skupno več kilometrov. Za asfaltiranje ceste v Hinjah je svoj del prispevala občina Sevnica, ki je v okviru te naložbe obnovila občinsko cesto skozi Hinje. Ob tem, da so urejali poti in ceste, so v krajevni skupnosti tudi posodobili električno napeljavo v poslovilni vežici in kulturni dvorani. Z javno razsvetljavo so opremili križišče, ki so ga uredili sredi Velikega Cirnika. V tej vasi je krajevna skupnost vaščanom tudi pomagala pri prenovi dela vodovoda.

Za sodelovanje prebivalcev in njihovih organizacij se je na omenjeni praznični slovesnosti v nagovoru zavzel tudi sevniški župan Srečko Ocvirk. Obžaloval je, da občina še ni uspela urediti kuhinje in jedilnice v šoli, in napovedal skorajšnji zaključek teh del.

S šentjanškim krajevnim praznikom se spominjajo boja domačinov Milana Majcna in Jančija Mevžlja s pripadniki okupacijskih sil v 2. svetovni vojni. Leta 2011, ko je minilo 70 let od tega spopada, je Turistično društvo Šentjanž tradicionalni pohod poimenovalo Pot po poteh Milana Majcna. Pohod vselej poteka na soboto, najbližjo 29. oktobru, dnevu, ko je v Murncah potekal boj. Letošnji, že 9. pohod so organizirali 27. oktobra.

S praznikom krajevne skupnosti Šentjanž vsako leto odpirajo vrata skorajšnjemu praznovanju praznika občine Sevnica. Niz prazničnih dogodkov bodo v občini začeli 6. novembra ob 13. uri z odprtjem novih prostorov in zunanjih ureditev podjetja Komunala Sevnica.

M. L.

Galerija