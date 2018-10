Pomlad tudi tokrat zelo zlata

30.10.2018 | 15:00

Novo mesto - Novomeški mešani pevski zbor Pomlad je konec minulega tedna pod vodstvom Alenke Podpečan nastopil mednarodnem tekmovanju zborov v Sacileju v Italiji. Pomlad je tekmovala v kategorijah sakralna glasba s pesmimi Iubilate deo, Cantate domino, Jauchzet dem Herrn, alle Welt in Penas in folklorna glasba s pesmimi Ne ouri, ne sejaj, Da lipa ma! Ke bej na je?, U Šmihelu no kajžico mam in Dajte dajte.

Nastop v ljudskem delu so popestrili s koreografijo in se predstavili v narodnih nošah iz različnih delov Slovenije. V folklorni kategoriji so zmagali, prejeli zlato priznanje in bili posebej nagrajeni za najboljšo izvedbo pesmi Radovana Gobca: Ne ouri, ne sejaj. Prejeli so tudi zlato priznanje v kategoriji mešanih pevskih zborov. Bili so nominirani tudi za nastop v Grand Prix-u, kjer so predstavili pesmi Norveška poročna in Baba Yetu.

I. V.