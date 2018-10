Kriminalisti prijeli roparja banke na Mirni

30.10.2018 | 11:30

Poslovalnica NLB na Mirni (Foto: R. N., arhiv DL)

Novomeški kriminalisti so prijeli roparja banke na Mirni, gre za 31-letnika iz okolice Trebnjega, so sporočili iz PU Novo mesto. Iz banke, ki jo je poskusil zamaskiran oropati 2. oktobra nekaj pred 17. uro, ni uspel odnesti ničesar. Od uslužbenke je sicer zahteval, da mu izroči denar in grožnje podkrepil s predmetom, podobnim pištoli, vendar mu ta denarja ni izročila, nato pa je še pred prihodom policistov pobegnil.

Kriminalisti in policisti so takoj začeli s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca. Med preiskavo so ugotovili, da je poskusa ropa osumljen 31-letni moški iz okolice Trebnjega, ki so mu včeraj tudi odvzeli prostost in odredili pridržanje. Z odredbo sodišča so na naslovu njegovega bivanja opravili hišno preiskavo, med katero so našli in zasegli tudi imitacijo pištole, s katero je grozil. Zoper 31-letnega moškega bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa.

S ceste v potok

Sevniški policisti so bili včeraj okoli 8.30 obveščeni o prometni nesreči pri Krmelju. Opravili so ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je 69-letni voznik, ki je vozil osebni avtomobil iz smeri Krmelja proti Križišču, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v potok. Lažje poškodovanega voznika in 61-letno potnico so oskrbeli v bolnišnici. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.

Tatovi na delu

V okolici Trebnjega je nekdo vlomil v gospodarski objekt ob stanovanjski hiši ter odnesel motorno žago, kosilnico, škropilnico in tri kardane.

Med soboto in ponedeljkom je na delovišču v Ždinji vasi neznanec iz dveh delovnih strojev in dveh tovornih vozil ukradel osem akumulatorjev. Škode je za okoli 2400 evrov.

Pakistanec nezakonito čez mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Gorenjem Suhorju pri Vinici izsledili in prijeli državljana Pakistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Tujca bodo predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.