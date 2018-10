Za varne praznične in počitniške dni

30.10.2018 | 20:00

Novo mesto - Policisti na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju so v preteklih letih v dneh pred praznikom dneva spomina na mrtve na parkiriščih pokopališč obravnavali primere tatvin iz odklenjenih vozil in vlomov, ko so oškodovanci na vidnih mestih v avtomobilih puščali predmete. Zato na PU Novo mesto občane pozivajo, naj poskrbijo za varnost svojega premoženja. Vozila naj skrbno zaklepajo, na sedežih, armaturnih ploščah in v prtljažniku pa ne puščajo predmetov. Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce, povzročena škoda na vozilu pa bo v tem primeru zaradi vloma večja, kot je vrednost ukradenih predmetov, opozarjajo na novomeški upravi.

»Pri obiskih pokopališč in drugih javnih krajev, kjer je veliko ljudi, naj ne nosijo denarnic, mobilnih telefonov in drugih vrednih predmetov v odprtih torbicah ali košarah in naj teh predmetov ne puščajo brez nadzora. Ob odhodu od doma naj skrbno zapirajo okna in zaklepajo vrata, ključev vrat pa naj ne odlagajo na t.im. skrita mesta, kot so pod predpražnikom, lončkom za rože ipd,« svetujejo in opozarjajo tudi na primerno hrambo denarja in vrednejšega nakita, denimo v sefih.

Nepogrešljivi dobri sosedje

Njihove izkušnje kažejo, da so pri učinkovitemu preprečevanju vlomov v stanovanja in stanovanjske hiše nepogrešljivi dobri sosedski odnosi. »Ob odhodu od doma poprosimo sosede, da so pozorni na našo hišo, ob pojavu sumljivih oseb ali vozil pa naj takoj pokličejo na številko 113 in policistom sporočijo opis sumljivih oseb in registrsko številko vozila. Policisti se bodo odzvali in preverili okoliščine,« poudarjajo na PU Novo mesto.

Za volan trezni in spočiti

Kljub številnim opozorilom o posledicah vožnje pod vplivom alkohola, policisti dnevno obravnavajo prometne nesreče in prekrške, ki jih povzročijo pijani vozniki. Ker so razmere na tem področju so zaskrbljujoče, ponovno opozarjajo vse voznike, da za volan sedejo le povsem trezni in spočiti ter dosledno upoštevajo cestno prometna pravila.

V tem obdobju se običajno poveča število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci, zato k večji previdnosti pozivajo tako pešce kot voznike avtomobilov. »Nekateri se bodo v teh dneh na bližnja pokopališča odpravili peš. Poskrbijo naj za svojo vidnost z nošenjem svetlih oblačil ali z uporabo svetlobnih teles. Na pešce naj bodo še posebej pozorni vozniki, odstopijo naj jim prednost, v bližini prehodov za pešce naj zmanjšajo hitrost in skušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev v prometu,« še dodajajo.

